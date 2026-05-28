Stade Rennais Mercato : trois cadres intouchables et une ancienne cible de l’OM dans le viseur ?

Le Stade Rennais affiche ses intentions fortes pour le mercato estival, et le président Arnaud Pouille a fermé la porte à plusieurs départs majeurs. Dans le même temps, un nouvel attaquant a été associé au club.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Arnaud Pouille a été très clair sur la volonté du club de conserver ses éléments clés malgré les contraintes économiques et la nécessité d’équilibrer la masse salariale.

Le dirigeant rennais a notamment tranché concernant plusieurs joueurs souvent évoqués sur le marché :

« Je n’aime pas trop faire de liste dans la presse, mais certains joueurs comme Brice Samba, Estéban Lepaul ou Abdelhamid Aït Boudlal ne partiront pas, ils le savent et leurs agents le savent. Ou alors, il faudrait quelque chose qui dépasse l’entendement ! »

Une prise de position forte, qui confirme la volonté de stabilité sportive autour d’un noyau jugé stratégique par la direction rennaise.

Pouille insiste également sur une approche globale de la gestion de l’effectif, sans ventes obligatoires :

« Une nécessité, non. Mais si l’ensemble des salaires significatifs reste, ça suppose d’autres arbitrages. C’est une logique globale qu’il faut avoir. »

Une déclaration qui traduit un équilibre délicat entre ambitions sportives et contraintes financières, dans un club habitué aux ajustements de mercato.

Rennes sur le profil d’une ancienne cible de l’OM ?

En parallèle de cette stabilité annoncée, le Stade Rennais continue d’explorer des pistes pour renforcer son secteur offensif. Et selon le compte @jonathan35001 sur X, une nouvelle cible s’est ajoutée en plus des noms de Lassine Sinayoko et Eliesse Ben Seghir : « Un attaquant capable de jouer dans l’axe et sur les côtés : Amoura de Wolfsbourg ».

Le profil de Mohamed Amoura, attaquant algérien polyvalent du VfL Wolfsburg, correspondrait à la recherche d’un joueur capable d’apporter de la vitesse et de la flexibilité dans le système offensif rennais. Ciblé par l’OM début 2024, Amoura compte 8 buts et 3 passes dé en 33 matchs cette saison.

Une stratégie d’équilibre entre stabilité et renforts

Entre volonté de conserver ses cadres et recherche de profils offensifs complémentaires, Rennes semble entrer dans un mercato structuré autour d’un double objectif : consolider le vestiaire tout en apportant de nouvelles solutions offensives.

La position ferme de Pouille sur les départs de joueurs importants confirme une ligne directrice claire : éviter un renouvellement massif et préserver la continuité sportive, tout en ajustant ponctuellement l’effectif.