OM : ça chauffe à Marseille, la cible d’Aubameyang au cœur d’une énorme polémique

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À l’OM, la fin de saison ne calme pas les tensions. Entre accusations de “taupe”, altercation interne et signalement anonyme visant le coordinateur sportif Bob Tahri, le climat apparaît plus explosif que jamais au sein du club marseillais.

L’atmosphère reste extrêmement tendue à l’OM. Selon les révélations de L’Équipe, les tensions internes ont franchi un nouveau cap après une altercation entre Pancho Abardonado et Bob Tahri, proche de Medhi Benatia et coordinateur sportif du club.

L’ancien défenseur marseillais, aujourd’hui entraîneur adjoint, serait visé depuis plusieurs jours par des accusations relayées sur certains réseaux sociaux, le présentant comme « la taupe du vestiaire marseillais ». Une situation vécue comme une humiliation par celui qui reste une figure appréciée du club. Pour rappel, Tahri avait récemment été au cœur d’une petite polémique après avoir été victime d’une plaisanterie de Pierre-Emerick Aubameyang, qui l’avait aspergé avec un extincteur à la Commanderie.

Le 17 mai, juste après la victoire contre Rennes (3-1), Pancho Abardonado aurait directement confronté Bob Tahri dans les couloirs du stade :

« Pourquoi dis-tu partout que je suis une taupe ? »

Toujours selon les informations de L’Équipe, le ton serait ensuite monté entre les deux hommes, au point qu’ils doivent être séparés par plusieurs membres du club.

Le “clan Benatia” dans le viseur

En interne, plusieurs salariés et membres du vestiaire pointent un système de défiance installé depuis des mois autour de Medhi Benatia et de ses proches collaborateurs.

Un joueur toujours présent à l’OM décrit un climat devenu irrespirable :

« De Zerbi avait bien compris que Benatia et ses hommes étaient à l’origine de nombreuses fuites. »

Le même témoignage évoque des campagnes de déstabilisation orchestrées contre certains joueurs ou salariés jugés indésirables, notamment via des comptes influents sur les réseaux sociaux.

Le nom de Bob Tahri revient régulièrement dans ces critiques. Ancien responsable du “player care”, il avait progressivement élargi son influence au sein du secteur sportif sous l’ère Benatia. Déjà en février dernier, L’Équipe décrivait un dirigeant devenu incontournable dans le quotidien du groupe professionnel.

Un mail anonyme accuse directement Bob Tahri

Nouvel épisode explosif mardi soir : un mail envoyé anonymement à une cinquantaine de responsables du club — direction, DRH, membres du CSE et cadres administratifs — dénonce le comportement de Bob Tahri et une “paranoïa” devenue permanente à l’OM.

Dans ce courrier consulté par plusieurs médias, un collectif affirmant représenter une vingtaine de salariés évoque :

« une personne qui cristallise énormément de problèmes et de tension au club »

Le message parle également de :

« chasse à la taupe, paranoïa à tous les étages »

Les auteurs assurent craindre des sanctions professionnelles s’ils révélaient leur identité.

Une enquête interne désormais ouverte

Face à l’ampleur de l’affaire, la direction marseillaise a décidé de réagir. La DRH de l’OM s’est officiellement saisie du dossier et une enquête interne devrait être menée dans les prochains jours.

Contacté par L’Équipe, Bob Tahri a dénoncé des accusations diffamatoires :

« On ne peut pas salir mon travail et mon image sans preuve. »

Le coordinateur sportif assure rester « très serein » sur le fond du dossier.

Un immense chantier pour la nouvelle direction

Alors que l’OM prépare une nouvelle réorganisation avec l’arrivée annoncée de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, cette crise interne illustre la fracture profonde qui traverse actuellement le club.

Au-delà des résultats sportifs, c’est désormais le fonctionnement même de l’institution marseillaise qui est remis en cause. Entre défiance généralisée, luttes d’influence et climat social délétère, la future direction hérite d’un chantier colossal pour tenter de restaurer la stabilité au sein du club phocéen.