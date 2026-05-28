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FRANCE

ASSE : énorme coup dur pour Puel et Nice avant le barrage retour

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 09:00
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Claude Puel

Sorti sur commotion à l’aller, Hicham Boudaoui manquera le barrage retour entre Nice et l’ASSE, un absent de poids pour un match décisif.

L’OGC Nice devra se passer d’Hicham Boudaoui pour le barrage retour face à l’ASSE, prévu ce vendredi à l’Allianz Riviera, comme le rapporte Nice-Matin. Un coup dur majeur pour les Aiglons, déjà sous pression après le match nul (0-0) concédé à Geoffroy-Guichard.

Touché violemment au visage dès la 10e minute du match aller, le milieu algérien avait dû céder sa place après une intervention du staff médical. Rapidement, le diagnostic a conduit à l’application du protocole commotion, obligatoire dans ce type de choc.

Ce protocole impose notamment une période d’évaluation médicale de 72 heures après le traumatisme. Un délai incompressible qui rend impossible sa participation au match retour, l’un des plus importants de la saison pour Nice.

Un gros casse-tête pour Nice

Pour le staff niçois, c’est un véritable casse-tête supplémentaire. Boudaoui, élément essentiel de l’équilibre du milieu de terrain, ne pourra pas être remplacé à l’identique dans une rencontre où chaque détail comptera face à une équipe stéphanoise toujours en course pour son retour en Ligue 1.

Dans un contexte déjà tendu, ce forfait vient fragiliser un peu plus les plans de l’entraîneur niçois, contraint de revoir son organisation pour un match sous haute tension.

L’ASSE, de son côté, se rend à Nice avec un léger avantage psychologique après avoir tenu en échec son adversaire à l’aller. Et l’absence de Boudaoui pourrait bien peser lourd dans l’équilibre du milieu azuréen. Le verdict tombera vendredi soir, dans un barrage où chaque erreur pourrait être décisive.

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