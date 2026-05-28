PSG : nouvelles révélations sur le grand rival de Luis Enrique en coulisses

Avant de miser sur Luis Enrique à l’été 2023, le PSG a brièvement envisagé la piste Mikel Arteta pour succéder à Christophe Galtier. Une option séduisante… mais jamais réellement activée.

Le nom de Mikel Arteta aurait pu s’inscrire dans un tout autre chapitre de l’histoire récente du PSG. Au printemps 2023, alors que le club de la capitale cherchait un nouvel entraîneur pour tourner la page Christophe Galtier, l’actuel coach d’Arsenal figurait, comme le rappelle L’Équipe, dans une short-list interne étudiée par la direction sportive parisienne.

Finalement, c’est bien Luis Enrique qui a été choisi quelques semaines plus tard, mais la réflexion autour d’Arteta révèle la direction stratégique envisagée par le club à ce moment-là : un projet plus jeune, plus structuré et davantage tourné vers une identité de jeu forte.

Un lien ancien entre Arteta et le PSG

Si le nom de Mikel Arteta a résonné à Paris, ce n’est pas un hasard. Le technicien espagnol connaît déjà le club pour y avoir évolué au début de sa carrière. Si Christophe Galtier a été écarté à l’issue de la saison 2022-2023, le PSG a donc exploré plusieurs profils pour lancer un nouveau cycle. Dans cette réflexion, Mikel Arteta apparaissait comme une option crédible.

Son profil correspondait alors à la volonté du club de se réinventer :

un entraîneur jeune,

formé à l’école Guardiola,

adepte d’un jeu structuré et offensif,

capable de construire sur la durée.

Mais selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions n’ont jamais dépassé le stade des contacts informels. Aucune négociation concrète n’a été engagée.

Arteta est resté fidèle à Arsenal

Du côté du technicien espagnol, la position était claire : il n’envisageait pas de quitter Arsenal, où il était engagé depuis fin 2019 dans un projet de reconstruction ambitieux.

Après des débuts difficiles en Premier League, il a ensuite installé les Gunners durablement parmi les meilleures équipes anglaises, ce qui a renforcé son ancrage à Londres. Il a d’ailleurs remporté la Premier League il y a quelques jours, mettant fin à une attente de 22 ans.

Le choix final : Luis Enrique, un projet assumé

Face à cette situation, le PSG s’est finalement tourné vers Luis Enrique, profil jugé plus expérimenté et immédiatement compatible avec les attentes du club.

De son côté, le club parisien affirme d’ailleurs n’avoir jamais véritablement négocié avec Arteta, et avoir toujours privilégié Luis Enrique comme choix prioritaire.

Un “what if” révélateur de la stratégie parisienne

Même s’il n’a jamais été concrétisé, le dossier Arteta illustre une évolution du PSG dans sa recherche d’entraîneur : moins de coups médiatiques, davantage de profils cohérents avec un projet de jeu long terme.

Un virage finalement confirmé par l’arrivée de Luis Enrique, aujourd’hui au centre du nouveau cycle parisien.