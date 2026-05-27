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FRANCE

PSG : pluie de bonnes nouvelles avant la finale contre Arsenal ! 

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 20:00
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Le PSG en pleine gloire

Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont reboostés à bloc avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal à Budapest (samedi, 18h).

Le PSG arrive au moment le plus important de sa saison avec un maximum de signaux positifs. À trois jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal à Budapest (samedi, 18h), le club parisien voit deux de ses cadres, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, afficher des garanties rassurantes, aussi bien sur le plan sportif que mental.

Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1

Ousmane Dembélé continue d’accumuler les distinctions individuelles. L’attaquant parisien a été élu joueur de la saison 2025/2026 en Ligue 1 lors du vote organisé par Transfermarkt. Déjà récompensé l’an passé, l’international français confirme son statut malgré une saison marquée par une gestion physique plus prudente, avec 10 buts et 7 passes décisives en 22 matchs.

Le crack du PSG devance notamment son coéquipier Vitinha ainsi que plusieurs révélations du championnat comme Mamadou Sangaré ou Estéban Lepaul. Une distinction qui illustre, une nouvelle fois, la domination parisienne dans les trophées individuels en Ligue 1. Bonne nouvelle supplémentaire pour le PSG : Dembélé a également confirmé son bon état de forme à l’entraînement, après sa récente alerte physique survenue face au Paris FC.

Hakimi rassure avant la finale

De son côté, Achraf Hakimi suscite aussi de l’optimisme à Paris. Un temps incertain, le latéral marocain a tenu des propos rassurants dans une interview accordée à l’UEFA. Sans jamais laisser transparaître de doute sur sa participation, il a insisté sur l’importance de l’événement : « C’est une responsabilité et, surtout, une motivation. »

Un message perçu en interne comme un signal fort sur sa disponibilité et son engagement à l’approche du rendez-vous le plus important de la saison. Entre les retours de forme, les confirmations de statut et la montée en puissance des cadres, le PSG semble donc arriver au moment clé de sa saison dans les meilleures conditions possibles.

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