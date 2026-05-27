Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Prêté cette saison par l’AS Rome le latéral droit saoudien Saud Abdulhamid va définitivement s’engager avec le club nordiste après l’activation officielle de son option d’achat (3,5 millions d’euros). Une autre bonne nouvelle l’accompagnera en Artois.

Le RC Lens avance fort sur son mercato estival. Après la signature attendue de Thorgan Hazard, le club artésien est également en passe de sécuriser définitivement Saud Abdulhamid. Prêté cette saison par l’AS Rome, le latéral droit saoudien va poursuivre l’aventure dans le Nord après l’activation officielle de son option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros.

Abdulhamid future recrue du RC Lens

Une excellente nouvelle pour Jean-Louis Leca et la direction lensoise, qui tiennent là un profil apprécié en interne et appelé à prendre encore plus d’importance dans l’effectif. Comme déjà expliqué plus tôt semaine, c’est même Joseph Oughourlian qui aurait confirmé l’information auprès du média saoudien Okaz. Le président du RC Lens aurait validé la levée de l’option d’achat prévue dans l’accord avec l’AS Roma, sans que le club italien n’active sa contre-option.

En parallèle, Saud Abdulhamid vient aussi de recevoir une autre bonne nouvelle sur le plan personnel. Victime du vol de son passeport à Amsterdam alors qu’il assistait à un mariage, le joueur a rapidement pu obtenir de nouveaux documents grâce à l’aide de l’ambassade d’Arabie saoudite aux Pays-Bas et de la fédération saoudienne. Le piston du RC Lens a d’ailleurs tenu à remercier publiquement les différentes autorités impliquées dans les démarches.

Abdulhamid a aussi récupéré son passeport !

« J’adresse mes sincères remerciements et toute ma reconnaissance à l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite aux Pays-Bas, ainsi qu’à la Fédération saoudienne de football et à l’ensemble de ses membres, pour l’attention et le suivi dont j’ai bénéficié dès le premier instant », a-t-il affirmé. Le joueur de 26 ans a également salué le travail effectué pour obtenir rapidement un nouveau visa afin de rejoindre la sélection nationale.

« Désormais, nous poursuivons notre mission avec encore plus de détermination pour servir notre pays. En route vers la Coupe du monde. » Absent des célébrations de la Coupe de France avec Lens à cause de cet incident, Saud Abdulhamid devrait désormais rapidement retrouver un contexte plus serein avant d’attaquer pleinement sa nouvelle aventure définitive chez les Sang et Or, après avoir disputé la Coupe du Monde.