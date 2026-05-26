Fraîchement sacré en Coupe de France avec le RC Lens, Saud Abdulhamid (26 ans) est dans la tourmente avant la Coupe du Monde.

Mauvaise nouvelle pour Saud Abdulhamid. Alors que plusieurs sélections commencent à se rassembler en vue de la compétition, l’international saoudien du RC Lens n’a pas encore pu rejoindre son équipe nationale. La raison : un cambriolage survenu à Amsterdam, où le joueur se trouvait pour un événement privé.

Passeport volé, adieu au Mondial ?

Selon les dernières informations, le joueur de 26 ans aurait été victime du vol de plusieurs effets personnels, dont son passeport, un élément particulièrement problématique à l’approche d’un rassemblement international. Dans un communiqué officiel, la Fédération saoudienne de football a confirmé la situation et indiqué être pleinement mobilisée pour débloquer le dossier. L’instance travaille en lien avec les autorités locales et l’ambassade du Royaume aux Pays-Bas afin de permettre au joueur du RC Lens d’obtenir rapidement les documents nécessaires.

Abdulhamid dans l’attente

La fédération a également tenu à apporter son soutien au joueur, précisant qu’elle espère son arrivée rapide et sécurisée au sein du groupe. Cet incident tombe au pire moment pour le défenseur lensois, récemment sacré en Coupe de France avec le RC Lens, et qui devait entamer sa préparation pour la Coupe du Monde dans des conditions optimales. En attendant la résolution administrative du problème, son intégration avec la sélection saoudienne est temporairement retardée. Une situation imprévue qui vient perturber une montée en puissance pourtant idéale avant un grand rendez-vous international.