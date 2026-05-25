Si Pablo Pagis (23 ans) aurait fait du RC Lens sa priorité pour cet été, le président du FC Lorient serait trop gourmand pour le club artésien.

Le dossier Pablo Pagis est en train de prendre une tournure complètement explosive sur le marché des transferts. Très apprécié par le RC Lens pour renforcer son secteur offensif cet été, le jeune attaquant du FC Lorient semblait représenter une priorité claire pour les Sang et Or, surtout avec le départ annoncé de Wesley Saïd vers le Qatar après la finale de Coupe de France face à OGC Nice. Mais les discussions pourraient rapidement se compliquer.

Féry inflexible pour Pagis

Selon le site Jeunes Footeux, le président lorientais Loïc Féry se montrerait particulièrement inflexible dans ce dossier. Convaincu de tenir une énorme valeur marchande avec Pagis, le patron des Merlus refuse catégoriquement de revoir ses exigences financières à la baisse. Et elles sont énormes. Dans les colonnes de Ouest-France, Loïc Féry aurait fixé un prix très clair : en dessous de 20 millions d’euros, Pablo Pagis ne quittera pas Lorient cet été. Une somme jugée excessive du côté lensois. Car si le RC Lens apprécie énormément le profil du joueur, les dirigeants artésiens ne souhaitent absolument pas entrer dans une surenchère interminable.

Le RC Lens ne fera pas de surenchère

Le message serait même déjà passé en interne : oui pour Pagis, mais pas à n’importe quel prix et surtout pas dans un feuilleton qui traîne pendant tout l’été. Le problème pour le RC Lens, c’est que la concurrence devient énorme. Le Stade Rennais, l’OM, le Paris FC ainsi que l’OL surveilleraient également la situation de très près. Une bataille qui pourrait clairement faire grimper les enchères dans les prochaines semaines. À Lorient, l’objectif est limpide : profiter de cet intérêt massif pour faire exploser la valeur de son attaquant. Tandis qu’à Lens, on refuse de céder à la panique malgré l’urgence offensive créée par le départ de Wesley Saïd. Le feuilleton Pablo Pagis ne fait probablement que commencer.