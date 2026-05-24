Annoncé sur le banc de l’OM cet été, Christophe Galtier pourrait avoir du mal avec un joueur actuel du vestiaire marseillais.

Le retour de Christophe Galtier en France continue de faire parler et l’OM apparaît comme une piste évoquée avec insistance. Mais en coulisses, une cohabitation potentielle avec certains joueurs du vestiaire soulève déjà des interrogations.

Un passé tendu entre Galtier Gouiri ?

En cas d’arrivée, ce qui serait encore loin d’être acté, Galtier recroiserait Amine Gouiri, déjà entraîné par le technicien lors de son passage à l’OGC Nice. Une collaboration passée qui n’avait rien d’anodin, puisque certains épisodes extra-sportifs avaient marqué cette période, autour d’une affaire ayant fait grand bruit dans le football français.

Lors de l’enquête liée aux accusations visant Galtier à Nice, plusieurs témoignages et prises de position avaient alimenté un climat tendu autour du technicien. Même si l’entraîneur a depuis été mis hors de cause, ces épisodes restent présents dans les discussions autour de son profil, surtout dans l’éventualité d’un retour dans un vestiaire de Ligue 1.

Un dossier encore au stade des rumeurs

« Ça s’est très mal passé entre les 2. Gouiri avait décidé de partir en grande partie à cause de lui et de ses histoires de ramadan, etc… Gouiri avait essayé de revenir à Nice un plus tard, bien avant d’arriver à Marseille », développe le journaliste Mohamed Bezzouaoui.

À l’OM, le contexte est toujours particulier : forte pression médiatique, attentes élevées et vestiaire sous surveillance permanente. Dans ce cadre, la relation entre un entraîneur au passé médiatisé et certains cadres du groupe pourrait devenir un sujet d’attention, même si rien n’indique aujourd’hui une tension active entre les deux parties.

À ce stade, l’arrivée de Galtier à l’OM reste hypothétique, et aucune décision officielle n’a été prise. Le club phocéen continue d’explorer plusieurs profils pour son banc, dans un contexte où chaque choix est scruté de très près.