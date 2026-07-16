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OM Mercato : Grégory Lorenzi sur les traces d’une jeune pépite portugaise ?

Par Louis Chrestian - 16 Juil 2026, 12:40
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Toujours attentif aux jeunes talents européens, l’Olympique de Marseille aurait posé son regard sur Mauro Furtado. Ce défenseur central gaucher de 17 ans, sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027, est considéré comme l’un des grands espoirs portugais à son poste. Mais Grégory Lorenzi devra faire face à une importante concurrence.

Le mercato de l’OM ne se limite pas aux joueurs capables de renforcer immédiatement l’équipe de Bruno Genesio. Grégory Lorenzi travaille également sur l’avenir et surveille plusieurs jeunes éléments à fort potentiel.

Selon les informations d’Antonio Parrotto, Mauro Furtado figurerait ainsi sur les tablettes du club marseillais. Né en 2008 et formé au Benfica Lisbonne, le jeune Portugais possède un profil particulièrement recherché sur le marché.

Un défenseur moderne et très technique

Défenseur central gaucher, Mauro Furtado se distingue par son impact physique, sa qualité technique et son aisance dans la relance. Des caractéristiques qui correspondent aux exigences du football moderne et qui pourraient séduire Bruno Genesio.

Le jeune joueur possède également la polyvalence nécessaire pour évoluer au milieu de terrain. International portugais chez les moins de 17 ans puis avec les U18, il poursuit sa progression au sein de l’une des meilleures structures de formation européennes.

À seulement 17 ans, Furtado ne représente évidemment pas encore une solution immédiate pour devenir titulaire à l’OM. Son recrutement s’inscrirait davantage dans une stratégie de développement à moyen terme, avec la possibilité de voir sa valeur considérablement augmenter dans les prochaines années.

Sassuolo également sur le coup

Marseille n’est cependant pas seul sur ce dossier. Sassuolo aurait fait du Portugais l’une de ses premières pistes pour remplacer Tarik Muharemovic, proche de rejoindre Leeds.

Le club italien dispose d’une solide réputation lorsqu’il s’agit d’attirer et de développer de jeunes talents. D’autres formations européennes suivraient également la situation de Furtado, ce qui pourrait rapidement faire monter les enchères.

Sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027, le défenseur se rapproche d’une période charnière pour son avenir. Le club lisboète pourrait chercher à le prolonger afin de sécuriser l’un de ses grands espoirs, tandis que ses courtisans tenteront de profiter de sa situation contractuelle.

Lorenzi prépare aussi l’avenir de l’OM

L’intérêt pour Mauro Furtado confirme la volonté de Grégory Lorenzi de ne pas concentrer le recrutement marseillais uniquement sur des joueurs confirmés. L’objectif est également d’identifier très tôt les talents susceptibles d’exploser au plus haut niveau.

La piste demeure encore à un stade préliminaire et aucune offre n’a été annoncée. Mais l’OM garde bien un œil sur la pépite de Benfica. Face à une concurrence européenne déjà importante, les dirigeants phocéens devront se montrer particulièrement convaincants pour rafler la mise.

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