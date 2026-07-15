OM : un flop peut devenir la recrue surprise de Bruno Genesio !

Contraint de composer avec des moyens limités, Bruno Genesio devra redonner confiance à plusieurs joueurs déjà présents dans l’effectif de l’OM. Himad Abdelli pourrait notamment profiter de cette nouvelle politique pour enfin lancer son aventure marseillaise.

L’OM contraint de changer de méthode

La direction olympienne a prévenu Bruno Genesio : le club ne pourra pas renouveler une grande partie de son effectif durant ce mercato estival. Contrairement à certaines fenêtres précédentes, durant lesquelles Marseille avait recruté entre 10 et 15 joueurs, l’OM devra cette fois se montrer beaucoup plus raisonnable. Fragilisé financièrement et surveillé par l’UEFA comme par la DNCG, le club phocéen doit vendre sans avoir la garantie de pouvoir réinvestir l’intégralité des sommes récoltées.

Genesio va devoir relancer plusieurs indésirables

Pour construire un groupe suffisamment compétitif, Bruno Genesio devra donc s’appuyer sur certains éléments déjà sous contrat. Bamo Meïté, Neal Maupay ou encore Amine Harit, de retour après une saison passée en prêt, pourraient recevoir une nouvelle chance. Mais un autre joueur cristallise particulièrement les espoirs des supporters : Himad Abdelli, en grande difficulté depuis son arrivée sur la Canebière.

Un Abdelli métamorphosé pour la reprise

Recruté à Angers pour un peu plus de 3 millions d’euros l’hiver dernier, le milieu algérien de 26 ans n’est jamais parvenu à s’imposer sous les ordres d’Habib Beye. L’ancien capitaine du SCO semble toutefois déterminé à inverser la tendance. Abdelli aurait repris l’entraînement avec près de huit kilos en moins et l’envie de gagner enfin sa place dans son club de cœur. Une transformation physique qui pourrait lui permettre de devenir l’une des belles surprises de la saison marseillaise.

« Il peut faire une bonne saison »

Suiveur assidu de l’OM sur X et intervenant régulier pour Football Club de Marseille, Yacine Youssfi estime que Bruno Genesio aurait tout intérêt à relancer Himad Abdelli : « Dans cet OM qui manque de moyens, il va aussi falloir penser à relancer des joueurs de l’effectif actuel. Abdelli coche les cases. C’est un bon joueur qui est arrivé dans des conditions compliquées la saison dernière, mais je suis persuadé qu’il peut faire une bonne saison. » À défaut d’un mercato spectaculaire, la première véritable recrue de Genesio se trouve peut-être déjà à Marseille.