OM Mercato : un Paixão bis pour remplacer Greenwood ?

À la recherche d’un successeur à Mason Greenwood, l’OM s’intéresserait au profil de l’ailier belge du RB Leipzig, Johan Bakayoko. On vous en dit plus sur son profil en nous appuyant sur sa fiche Data’Scout.

Mason Greenwood en partance pour Fenerbahçe après que l’Olympique de Marseille et le club turc aient trouvé un accord total pour son transfert, les dirigeants marseillais se sont mis en quête d’un ailier droit pour remplacer l’Anglais. Selon le compte X @Valentin_Gds, suiveur de l’OM, le club olympien apprécierait le profil de l’ailier droit du RB Leipzig, Johan Bakayoko, pour combler le départ de l’ancien joueur de Manchester United.

Un ailier percutant qui aime prendre la profondeur

À 23 ans, Johan Bakayoko présente un profil assez proche de celui d’Igor Paixão, arrivé l’été dernier à l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam. Gaucher évoluant sur le côté droit, l’international belge aime provoquer balle au pied avant de repiquer dans l’axe. D’après Data’Scout, son principal registre est celui d’ailier de profondeur, où il figure parmi les meilleurs joueurs de Bundesliga.

Même s’il n’a disputé que 20 matchs de championnat cette saison, pour 43 minutes de moyenne par rencontre, il est parvenu à inscrire deux buts. Son rapport met surtout en avant sa capacité à se procurer des occasions : il cadre beaucoup de frappes, tente énormément sa chance et se montre régulièrement présent dans les zones dangereuses.

Un joueur qui provoque énormément

L’une des principales qualités de Johan Bakayoko réside dans sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses. Il dispute un très grand nombre de duels offensifs, tente régulièrement le dribble et réalise de nombreuses courses progressives. Le Belge touche également beaucoup de ballons dans la surface adverse, preuve de sa volonté de se rapprocher du but.

Data’Scout souligne également qu’il réussit une grande partie de ses passes vers la surface de réparation adverse, ce qui en fait un joueur capable de créer du danger aussi bien par ses appels que par ses transmissions dans les derniers mètres. Ce profil explosif pourrait parfaitement convenir au jeu de Roberto De Zerbi, qui apprécie les ailiers capables d’éliminer leur vis-à-vis et de créer des différences individuellement.

Des statistiques créatives encore perfectibles

Si Bakayoko possède de vraies qualités de percussion, il affiche en revanche des statistiques plus modestes dans la création. Auteur d’aucune passe décisive en Bundesliga cette saison, ses données en matière d’expected assists (xA), d’avant-dernières passes ou encore de passes clés restent assez moyennes.

Le rapport Data’Scout pointe également plusieurs axes d’amélioration : un déchet encore trop important dans ses passes dans le dernier tiers du terrain, peu d’accélérations balle au pied et une activité en sprint inférieure à celle de nombreux ailiers du championnat allemand. Des éléments qui peuvent expliquer pourquoi il n’a pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire au RB Leipzig.

Un pari à 12 millions d’euros ?

Valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt et sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le RB Leipzig, Johan Bakayoko représenterait un pari intéressant pour l’OM. Plus jeune que Mason Greenwood, l’ancien joueur du PSV Eindhoven possède encore une importante marge de progression et un profil très recherché sur le marché.

Reste désormais à savoir si l’intérêt évoqué par @Valentin_Gds débouchera sur des discussions concrètes. Sur le papier, son profil de gaucher capable d’évoluer à droite, de provoquer et d’attaquer la profondeur rappelle effectivement celui d’Igor Paixão. Un joueur qui pourrait offrir une nouvelle arme offensive aux Marseillais si le départ de Mason Greenwood venait à être définitivement bouclé.

La fiche Data’Scout de Johan Bakayoko