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FRANCE

OM Mercato : un nouveau club tente de hijack le transfert de Greenwood à Fenerbahçe !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 07:00
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

Depuis ce dimanche, le club saoudien d’Al-Ahli tenterait de faire capoter le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe.

À la lutte depuis plusieurs jours avec l’Atlético Madrid pour le recrutement de Mason Greenwood, Fenerbahçe toucherait au but dans ce dossier. Comme l’a révélé en exclusivité ce dimanche le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’Olympique de Marseille et le club stambouliote auraient trouvé un accord total pour le transfert de l’ailier droit anglais. Le montant de l’opération s’élèverait à 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus, tandis que le club phocéen percevrait 60 % de la somme du transfert.

Al-Ahli débarque dans le dossier Greenwood

Malgré cet accord, un autre club, en plus de l’Atlético Madrid, serait entré dans la danse et tenterait de faire capoter le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Il s’agit d’Al-Ahli. D’après le journaliste anglais Ben Jacobs, le club saoudien souhaiterait recruter le numéro 10 de l’OM dans les derniers instants et aurait échangé ce dimanche avec le joueur de 24 ans.

Al-Ahli serait conscient que Fenerbahçe dispose d’une longueur d’avance dans ce dossier, mais aurait également entamé des discussions avec les dirigeants marseillais. Reste désormais à savoir si l’offensive de dernière minute d’Al-Ahli suffira à rebattre les cartes, ou si Mason Greenwood prendra bien la direction de Fenerbahçe dans les prochaines heures.

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