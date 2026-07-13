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FRANCE

ASSE Mercato : le profil du remplaçant de Stassin voulu par Kilmer Sports a fuité !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 08:00
Lucas Stassin sous le maillot de l'ASSE

Alors que le départ de Lucas Stassin se précise, l’ASSE ciblerait un profil bien précis pour lui succéder.

Après l’avoir retenu l’été dernier, l’AS Saint-Étienne devrait cette fois-ci laisser partir Lucas Stassin au cours du mercato estival. Encore faudra-t-il qu’une offre jugée satisfaisante par Kilmer Sports parvienne sur le bureau des dirigeants stéphanois d’ici à la fin du mercato estivale. En attendant, le club forézien aurait déjà commencé à prospecter sur le marché des avants-centres pour remplacer l’attaquant belge.

Un profil jeune et à fort potentiel pour remplacer Stassin ?

En partance pour le FC Nantes, Killian Corredor aurait notamment figuré parmi les pistes étudiées par les Verts. Mais selon le compte X Babou Le Vert, l’attaquant de Darmstadt n’aurait jamais constitué la priorité offensive de l’ASSE. Le suiveur du club stéphanois précise que Kilmer Sports rechercherait avant tout un avant-centre plus jeune que Killian Corredor, pourtant âgé de seulement 25 ans, et disposant d’un fort potentiel de progression. U

n profil qui rappelle finalement celui de Lucas Stassin, recruté à l’été 2024 en provenance de Westerlo alors qu’il n’avait que 19 ans. L’idée serait donc de miser une nouvelle fois sur un jeune attaquant capable de s’imposer rapidement tout en prenant de la valeur sur le marché des transferts, une stratégie qui semble désormais guider le recrutement des dirigeants stéphanois.

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