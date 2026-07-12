ASSE Mercato : c’est bouclé pour la 5e recrue des Verts !

L’ASSE poursuit son mercato estival à un rythme soutenu. Après les arrivées de Sohaib Nair en provenance de Guingamp, de Jakob Breum (Go Ahead Eagles), puis l’officialisation du gardien sénégalais Mamour N’Diaye (Sarpsborg) et de l’attaquant autrichien Thierno Ballo (Wolfsberger), les dirigeants stéphanois tiennent déjà leur cinquième recrue. Sauf énorme retournement de situation, Aron Csongvai va s’engager avec les Verts.

Le milieu défensif hongrois de 25 ans, actuellement sous les couleurs de l’AIK Stockholm, est attendu dans le Forez dès ce dimanche afin de passer sa visite médicale avant de parapher son contrat. Une opération qui confirme la volonté de l’ASSE de renforcer en priorité son entrejeu avec un profil expérimenté malgré son jeune âge.

Aron Csongvai arrive

Selon les informations du média hongrois Nemzeti Sport, confirmées par Le Progrès ce dimanche, les différentes parties sont tombées d’accord sur les modalités du transfert. Le montant de l’opération serait légèrement inférieur à un million d’euros, un investissement raisonnable pour un joueur valorisé à 1,7 million d’euros par Transfermarkt.

International hongrois à deux reprises, Aron Csongvai affiche déjà un solide vécu. Formé à l’Ujpest FC avant un passage de deux saisons à Fehervar, le natif de Budapest a disputé 170 rencontres dans son pays, inscrivant 14 buts et délivrant 10 passes décisives. En quête d’un nouveau défi, il avait rejoint l’AIK Stockholm durant l’hiver 2025.

Son adaptation au championnat suédois a été rapide. En seulement un an et demi, le milieu de 1,86 m a participé à 52 rencontres, pour un bilan de quatre réalisations et quatre passes décisives. Preuve de son importance au sein de son équipe, il figurait encore dans le onze de départ samedi face à Mjallby. Son équipe s’est imposée 2-1 et il a joué en défense centrale.

Avec plus de 220 matches professionnels au compteur malgré ses 25 ans, Csongvai présente le profil recherché par le staff stéphanois : un joueur capable d’apporter de la solidité, de l’impact physique mais aussi une certaine qualité technique dans la relance.

Le sixième Hongrois de l’histoire des Verts

Si sa signature est officialisée dans les prochaines heures, Aron Csongvai deviendra le sixième joueur hongrois à porter le maillot de l’AS Saint-Étienne. Une nationalité qui a déjà marqué, à différentes époques, l’histoire du club ligérien.

Avant lui, Janus Szeman, Ferenc Odry, Laszlo Kovacs, Istvan Lukacs et surtout Ferenc Nyers avaient évolué sous les couleurs stéphanoises. Ce dernier reste le représentant hongrois le plus emblématique, ayant porté le maillot vert entre 1952 et 1959.

Si la visite médicale ne révèle aucune mauvaise surprise, l’officialisation de l’arrivée d’Aron Csongvai ne devrait plus être qu’une question d’heures, permettant aux Verts de poursuivre sereinement un mercato particulièrement actif.