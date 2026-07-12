FC Nantes : une recrue met déjà la pression aux supporters

À peine arrivé au FC Nantes, Lucas Perrin affiche déjà ses ambitions. Le défenseur central a lancé un appel aux supporters canaris.

Nouvelle recrue estivale du FC Nantes, Lucas Perrin n’a pas tardé à envoyer un message fort aux supporters nantais. Présenté officiellement il y a quelques jours, l’ancien défenseur de l’OM s’est exprimé pour la première fois sur les médias du club. Conscient de l’importance de la saison qui attend les Canaris en Ligue 2, il a insisté sur le rôle que devra jouer la Beaujoire dans la quête de la remontée.

Pour le défenseur de 27 ans, les matchs à domicile seront déterminants dans la course à la montée. Il estime que l’ambiance du stade peut devenir un véritable atout lorsque les supporters poussent derrière leur équipe. « Si on veut espérer monter, il va falloir gagner nos matchs à domicile. Personnellement, je compte aussi sur le public parce que je connais l’ambiance à Nantes. Quand les résultats sont là, on peut être très difficile à jouer à domicile. » a confié Lucas Perrin, comme rapporté par Tribune Nantaise.

« On n’a pas le temps de rester en Ligue 2 »

L’ancien Strasbourgeois a également rappelé que le FC Nantes devait rapidement tourner la page de la relégation. « Il y a eu une saison galère la saison dernière. On n’a pas le temps de rester en Ligue 2. Il faut vite remonter en Ligue 1, alors on a besoin de votre soutien. Je pense que ça va être une saison longue, difficile, mais on aura besoin de vous toute l’année. L’objectif, on va le réussir ensemble. » Un discours rassembleur qui traduit l’ambition affichée par le vestiaire pour retrouver l’élite dès cette saison.

Ce message s’adresse notamment à la Tribune Loire, dont la grève des encouragements en fin de saison dernière avait marqué les esprits après la lourde défaite contre Nice (1-4). En appelant à l’unité entre les joueurs et les supporters, Lucas Perrin espère recréer une dynamique positive autour du FC Nantes. Dans une saison où chaque point comptera pour retrouver la Ligue 1, le défenseur veut faire de la Beaujoire une forteresse et compte sur une communion entre le public et l’équipe pour atteindre cet objectif.