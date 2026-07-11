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FRANCE

FC Nantes : la compo de Der Zakarian pour affronter Fleury en amical

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 19:30
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

La compo du FC Nantes pour affronter Fleury en amical.

Ce samedi, à 20h, le FC Nantes affronte le FC Fleury (Ligue 3) pour sa première rencontre de préparation de la saison 2026-2027. Voici la compo alignée par le coach Michel Der Zakarian : Dupé – Guilbert (cap), Awaziem, Doucouré, Lamy – Benhattab, Lepenant, Sissoko, Ziani – Guirassy, Ganago.

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