RC Lens : les Sang et Or ont investi dans une petite merveille qui fait bondir les supporters

À l’occasion de la reprise de l’entraînement, le RC Lens a levé le voile sur un tout nouvel espace réservé à l’équipe première. Des installations modernes qui ont immédiatement séduit les supporters.

Le RC Lens continue de moderniser ses infrastructures. À travers une série de clichés publiée sur ses réseaux sociaux, le club artésien a dévoilé un espace entièrement rénové destiné aux joueurs de l’équipe première. Accompagnée du slogan « Progresser. Charbonner. Avancer. », cette présentation met en avant un environnement de travail flambant neuf, pensé pour offrir des conditions optimales au groupe professionnel avant le début de la saison 2026-2027.

Les images révèlent des locaux particulièrement soignés, avec des espaces repensés pour répondre aux exigences du football de haut niveau. Vestiaires, zones de récupération, salles de travail et espaces de vie affichent un design moderne qui reflète les ambitions du Racing. Cette évolution s’inscrit dans la volonté du club de poursuivre son développement sportif tout en offrant à son effectif un cadre de travail digne des meilleures structures européennes. Dans la vidéo de reprise publiée par le club, on peut entendre Jonathan Gradit confier à Jean-Louis Leca que le club a vraiment passé un cap grâce à cette modernisation.

Pour rappel, Leca avait confié récemment : « Ce n’est pas que l’équipe première. Continuons à faire avancer nos jeunes, nos infrastructures, notre staff, notre recrutement. Je n’ai pas une vision à court terme, mais à long terme ». Un discours suivi d’actes.

Les supporters lensois emballés

Du côté des supporters, les réactions n’ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Lensois ont salué cet investissement, estimant que le club franchit une nouvelle étape dans sa progression. Beaucoup y voient un signal fort envoyé aux joueurs comme aux futurs recrues, preuve que la direction continue d’investir dans des infrastructures capables d’accompagner les ambitions du Racing sur le long terme.

Cette présentation intervient alors que les Sang et Or ont retrouvé les terrains pour lancer leur préparation estivale. Entre la reprise des entraînements et la découverte de ces nouveaux quartiers, le message est clair : le RC Lens veut mettre tous les ingrédients de son côté pour préparer une saison ambitieuse. De quoi renforcer encore un peu plus l’enthousiasme des supporters, déjà conquis par cette « petite merveille » dévoilée par leur club.