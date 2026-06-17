Conscient du potentiel du RC Lens depuis son arrivée en Artois, Joseph Oughourlian ne va pas hésiter à remettre la main à la poche.

Cet été, le RC Lens ne regarde pas seulement le mercato. Déterminé à poursuivre le développement du club sur le long terme, Joseph Oughourlian va une nouvelle fois investir massivement dans les infrastructures du Racing.

7 millions d’euros débloqués pour l’avenir du RC Lens

Une enveloppe de 7 millions d’euros sera consacrée cette saison à plusieurs projets majeurs destinés à faire grandir encore davantage le RC Lens. L’annonce a été faite par le directeur général Benjamin Parrot lors d’une conférence de presse. Un message fort qui démontre que l’ambition lensoise dépasse largement les simples résultats sportifs.

« J’entends des choses sur l’ambition sportive mais le RC Lens, c’est plus que des ambitions sportives, c’est un projet qui avance. C’est 7 millions d’euros qui vont être investis cette année dans les infrastructures. On refait les vestiaires. On refait un terrain, une plaine complète pour les pros qui sera en partie chauffée », a-t-il expliqué face aux médias.

Cet investissement conséquent permettra notamment la rénovation des vestiaires, mais aussi la création d’une nouvelle plaine d’entraînement destinée au groupe professionnel. Une partie de ces nouvelles installations sera chauffée, un élément important pour optimiser les conditions de travail des joueurs tout au long de l’année. Mais le projet ne s’arrête pas là. Le RC Lens poursuit également le développement de son centre d’entraînement, un secteur considéré comme stratégique par la direction.

Des installations modernisées au RC Lens

« La Gaillette a été créée en 2002 et aujourd’hui on doit la hisser encore à un niveau supplémentaire », a-t-il ajouté. Depuis plusieurs années, Oughourlian insiste sur une vision à long terme du RC Lens. L’objectif est de permettre au club de s’installer durablement parmi les références du football français, non seulement grâce aux performances sportives, mais aussi grâce à des infrastructures modernes et performantes.

Benjamin Parrot a également rappelé les nombreux projets déjà réalisés ces derniers mois, notamment la création d’un bâtiment dédié à la section féminine : « On a créé un bâtiment pour les féminines. On fait beaucoup de choses pour faire avancer le projet et c’est ça qui nous obsède : d’avancer, de gagner mais de gagner sur tous les fronts. Faire que le Racing Club de Lens aille plus haut. » Cette nouvelle enveloppe de 7 millions d’euros confirme donc la volonté de la direction lensoise de continuer à bâtir un club toujours plus solide. Un investissement discret comparé à certains transferts spectaculaires, mais qui pourrait avoir un impact considérable sur l’avenir du Racing dans les années à venir.