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RC Lens Mercato : à peine arrivé, Toppmöller laisse filer un espoir du club chez un rival de L1 !

Par Bastien Aubert - 16 Juin 2026, 20:50
Anhony Bermont (RC Lens)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

A peine arrivé sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller doit déjà se séparer d’un de ses joueurs.

Le chantier du RC Lens continue de prendre forme. Quelques heures seulement après son arrivée sur le banc artésien, Dino Toppmöller voit déjà l’un de ses jeunes talents quitter le club. Anthony Bermont, considéré comme l’un des éléments prometteurs issus de la Gaillette, va poursuivre sa progression loin de Bollaert la saison prochaine.

Bermont prêté à Angers 

Le RC Lens a officialisé ce mardi le prêt de son ailier de 21 ans à Angers. Une décision qui vise avant tout à offrir davantage de temps de jeu au jeune international U20 français, auteur de 8 sélections et d’un but sous le maillot tricolore. Apparu à dix reprises en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, Bermont a pu découvrir les exigences du très haut niveau avec les Sang et Or. 

Mais face à une concurrence importante dans le secteur offensif lensois, les dirigeants ont estimé qu’un prêt constituait la meilleure solution pour accélérer son développement. « Apparu à 10 reprises en Ligue 1 lors de l’exercice 2025/26, l’offensif « Made In Gaillette » est prêté, sans option d’achat, afin de poursuivre son développement dans l’élite sous les couleurs angevines », a communiqué le RC Lens sur ses réseaux sociaux. 

Le RC Lens veut le voir revenir 

Cette précision concernant l’absence d’option d’achat n’est pas anodine. Le club nordiste croit toujours au potentiel de son jeune joueur et ne souhaite pas perdre la main sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2029, Bermont reste un élément sur lequel Lens compte pour les années à venir. Pour Angers, l’opération ressemble à un joli coup. Le SCO récupère un joueur jeune, talentueux et déjà familiarisé avec les exigences de la Ligue 1. Un environnement qui pourrait lui permettre d’enchaîner les minutes et de franchir un nouveau cap dans sa progression.

Du côté du RC Lens, cette décision témoigne également de la volonté de Dino Toppmöller et de sa direction de gérer intelligemment l’évolution des jeunes talents du club. L’objectif n’est pas de s’en séparer définitivement, mais de leur offrir les conditions idéales pour revenir plus forts. Anthony Bermont va désormais tenter de saisir cette opportunité à Angers. Si le prêt se révèle concluant, le RC Lens pourrait récupérer dans un an un joueur beaucoup plus mature et prêt à s’imposer durablement dans la rotation artésienne.

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