OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : nouveau coup de tonnerre pour Pablo Pagis à Marseille !

Pablo Pagis serait finalement bien sur les radars de l’OM cet été.

Pablo Pagis figure-t-il réellement sur les tablettes de l’Olympique de Marseille ? Les versions divergent dans ce dossier. Alors que plusieurs médias, dont Ouest-France, évoquaient un intérêt marqué de l’OM pour le milieu offensif du FC Lorient, Mohamed Toubache-Ter avait démenti cette information samedi dernier. « Marseille n’est pas sur Pablo Pagis », avait affirmé l’insider sur X.

« Il y a un intérêt d’une manière ou d’une autre des deux côtés »

Deux jours plus tard, La Tribune Olympienne est revenue sur les déclarations de Mohamed Toubache-Ter, assurant que l’OM suivrait bel et bien le fils de Mickaël Pagis en vue du mercato estival.

« Il y a un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Pablo Pagis. Ouest-France dit que l’OM s’est renseigné auprès de Lorient, Mohamed Toubache-Ter, qu’on va prendre en considération parce qu’il avait parlé de Grégory Lorenzi et Bruno Genesio à l’OM bien avant beaucoup de médias, a dit que c’est l’agent de Pablo Pagis qui a contacté l’Olympique de Marseille. Il y a quand même une petite nuance à avoir. Mais on peut comprendre qu’il y a un intérêt d’une manière ou d’une autre des deux côtés », a expliqué ce lundi soir le suiveur du club phocéen dans une vidéo publiée sur YouTube.