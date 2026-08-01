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FRANCE

RC Lens Mercato : avant Titraoui, Leca avait tenté un autre talent algérien !

Par William Tertrin - 1 Août 2026, 17:20
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Alors que le RC Lens est sur le point de finaliser l’arrivée de Yacine Titraoui, le club artésien avait également activé une autre piste venue d’Algérie.

Le mercato du RC Lens aurait pu prendre une autre direction. Avant de parvenir à un accord pour attirer Yacine Titraoui en provenance du RCSC Charleroi, les dirigeants lensois avaient étudié plusieurs profils pour renforcer leur entrejeu. Parmi eux figurait un autre international algérien : Akram Bouras.

Le milieu de terrain de 24 ans, actuellement au Levski Sofia, était considéré comme une véritable alternative par la cellule de recrutement lensoise. Selon les informations rapportées par Maghreb-Foot et relayées par Africafoot, Lens avait même transmis une offre pour le joueur, qui devait devenir la priorité absolue si le dossier Titraoui venait à échouer.

L’agent d’Akram Bouras a confirmé cette position : « Lens envisageait de recruter soit l’Algérien Yacine Titraoui, soit Akram Bouras lors de ce mercato estival. Nous avons reçu une offre de Lens pour Akram Bouras, que le club avait identifié comme sa priorité absolue si le transfert de Yacine Titraoui échouait. »

Bouras, une valeur montante du football algérien

Formé notamment au MC Alger, Akram Bouras sort d’une saison convaincante sous les couleurs du Levski Sofia. Ses performances en Bulgarie lui ont permis d’attirer l’attention de plusieurs formations européennes durant ce mercato estival.

Le milieu algérien possède un profil qui correspond aux recherches du RC Lens : un joueur capable d’évoluer dans l’entrejeu, techniquement propre et déjà habitué au football européen. Sa progression régulière depuis son départ d’Algérie confirme son potentiel sur le marché des transferts.

Sa valeur est aujourd’hui estimée autour de 2 millions d’euros, tandis que son contrat avec le club bulgare court encore pour deux saisons. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un nouveau mouvement dans les prochaines semaines si un prétendant venait à accélérer les discussions.

Lens a finalement misé sur Titraoui

Malgré l’intérêt porté à Bouras, le RC Lens a finalement décidé d’avancer sur Yacine Titraoui. L’ancien joueur du Paradou AC a convaincu les dirigeants artésiens après des négociations positives avec Charleroi. Le milieu de 23 ans a même passé sa visite médicale avec succès avant la finalisation de son transfert.

Le choix de Titraoui répond à la volonté du club lensois de miser sur un joueur jeune, capable de franchir un nouveau cap en Ligue 1. Mais l’intérêt concret pour Akram Bouras confirme également que Lens surveille attentivement le vivier algérien, devenu une source de talents régulièrement suivie par les clubs européens.

Pour Bouras, la page lensoise ne s’est donc pas ouverte cet été. Mais son nom reste associé à un marché européen qui pourrait encore lui réserver une nouvelle opportunité.

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