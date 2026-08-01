PSG Mercato : Ferran Torres a dit oui à Paris, accord imminent avec le Barça ?

Le PSG accélère sur le dossier Ferran Torres. L’attaquant espagnol aurait fait savoir qu’il souhaite rejoindre le club parisien, tandis que le FC Barcelone se montre désormais disposé à négocier.

Le PSG tient peut-être son nouveau renfort offensif. À la recherche d’un successeur à Gonçalo Ramos, le club de la capitale a fait de Ferran Torres l’une de ses priorités. Selon les informations de Foot Mercato, l’international espagnol est favorable à un départ vers Paris et aurait déjà trouvé un terrain d’entente sur les bases d’un futur contrat avec les champions d’Europe.

Le FC Barcelone prêt à discuter

Du côté du FC Barcelone, la position a évolué ces derniers jours. Longtemps fermé à un départ de son attaquant, le club catalan serait désormais prêt à discuter avec les dirigeants parisiens. Des échanges entre les deux clubs sont attendus en début de semaine prochaine afin d’évaluer les conditions d’un éventuel transfert, même si aucun accord n’a encore été trouvé.

Auteur de sa meilleure saison en Liga avec 16 buts et 2 passes décisives en 33 rencontres, Ferran Torres séduit particulièrement Luis Enrique par sa polyvalence. Capable d’évoluer en pointe comme sur les ailes, l’Espagnol de 26 ans représente un profil idéal pour renforcer l’attaque parisienne. Reste désormais à savoir si le PSG et le Barça parviendront à s’entendre sur le montant de l’opération.