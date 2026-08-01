PSG : une pépite belge à 35 M€ affole déjà Paris

Après avoir avancé sur le dossier Maghnes Akliouche, le PSG travaille sur une autre piste offensive. Luis Campos pousse pour attirer un jeune ailier international belge de l’Ajax Amsterdam, déjà séduit par le projet parisien.

Le PSG ouvre le dossier Mika Godts

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter à Maghnes Akliouche pour renforcer son attaque. D’après les informations de Foot01, le club de la capitale a entamé des discussions afin de connaître les conditions d’un transfert de Mika Godts.

Âgé de 21 ans, l’ailier gauche évolue à l’Ajax Amsterdam depuis 2023. Fabrizio Romano précise que le champion d’Europe considère le Belge comme une option supplémentaire, et non comme une alternative à Akliouche. Le club néerlandais souhaitait initialement conserver son élément prometteur.

Luis Campos pousse cette piste

L’intérêt parisien ne date pas des dernières heures. Selon Sacha Tavolieri, le PSG avait déjà noué des contacts préliminaires avec l’Ajax à la mi-mars. Luis Campos, convaincu par le profil du joueur et sa capacité à accepter un rôle de remplaçant, pilote le dossier.

À la mi-mars, le PSG avait déjà pris des contacts préliminaires avec l’Ajax pour Mika Godts. Le dossier est particulièrement poussé par Luis Campos, convaincu par sa capacité à intégrer un rôle de remplaçant. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2083317712600830105

Godts, qui parle bien français, aurait par ailleurs été aperçu à Porto en compagnie du conseiller sportif parisien. Fabrice Hawkins ajoute que l’international belge est emballé par la perspective de rejoindre le PSG.

Une valeur estimée à 35 M€

Natif de Louvain, Mika Godts a rapidement franchi les étapes aux Pays-Bas. La saison passée, il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives dans le championnat néerlandais, des performances qui lui ont également ouvert les portes de la sélection belge.

Sa valeur est désormais estimée à 35 millions d’euros par Transfermarkt. Reste au PSG à s’entendre avec l’Ajax, qui sait désormais que Paris est prêt à accélérer pour offrir une nouvelle option offensive à Luis Enrique.