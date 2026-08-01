À LA UNE DU 1 AOûT 2026
[10:24]ASSE : le Chaudron pulvérise encore un record en Ligue 2 !
[10:07]Flashback, il y a un an : Aubameyang, Paixao… Un an après les folies du mercato, l’OM a changé de cap
[10:04]RC Lens : une prometteuse défenseure file relever un défi en Espagne
[09:24]Stade Rennais : Rennes pousse jusqu’à 25 M€ et débloque enfin son gros dossier !
[09:05]PSG : l’Ajax réclame un prix XXL pour son nouvel ailier
[08:44]FC Barcelone : un plan B à 64 buts prend de l’épaisseur
[08:05]OM : le départ à 35 M€ qui ferait très mal à Genesio
[07:28]RC Lens : la Gaillette mobilisée avant la finale des pros
[07:02]ASSE : un buteur à 20 buts se détache pour remplacer Stassin
[06:42]PSG : une pépite belge à 35 M€ affole déjà Paris

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Paris accélère sur un ailier belge à 50 M€ !

Par Louis Chrestian - 1 Août 2026, 06:01
PSG : Paris accélère sur un ailier belge à 50 M€ !

Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour attirer Mika Godts, l’ailier de l’Ajax Amsterdam. Déjà séduit par le projet parisien, le Belge pourrait coûter jusqu’à 50 M€ et anticiper un possible départ de Bradley Barcola.

Des négociations déjà engagées avec l’Ajax

Comme révélé par Fabrizio Romano, le PSG aimerait recruter Mika Godts cet été. Les discussions ont démarré avec l’Ajax Amsterdam et le joueur de 21 ans aurait déjà donné son accord à l’idée de rejoindre la capitale.

Selon ESPN Pays-Bas, les deux clubs négocient désormais les derniers détails d’une opération estimée entre 45 et 50 M€. Un montant conséquent pour un élément prometteur qui reste sous contrat avec la formation néerlandaise.

Luis Campos aperçu avec Mika Godts

Le dossier a pris une nouvelle dimension dans la soirée. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre Mika Godts aux côtés de Luis Campos. Les deux hommes auraient été aperçus à Porto ces dernières heures, comme le rapporte également Foot Mercato.

Le conseiller sportif parisien pousserait cette piste depuis la mi-mars. Capable d’évoluer sur le côté gauche, le Belge sort d’une saison particulièrement aboutie avec l’Ajax : 17 buts et 15 passes décisives en 44 rencontres.

Le dossier Barcola en toile de fond

Cette accélération pourrait aussi être liée à l’avenir de Bradley Barcola. L’international français est pisté par Liverpool, alors que sa prolongation face aux convoitises reste un enjeu important pour la direction parisienne.

Mika Godts serait ciblé pour devenir la doublure de Khvicha Kvaratskhelia à gauche, mais son arrivée offrirait surtout une solution supplémentaire à Luis Enrique. Le PSG semble en tout cas décidé à avancer rapidement sur ce dossier.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot