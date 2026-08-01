PSG : Paris accélère sur un ailier belge à 50 M€ !

Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour attirer Mika Godts, l’ailier de l’Ajax Amsterdam. Déjà séduit par le projet parisien, le Belge pourrait coûter jusqu’à 50 M€ et anticiper un possible départ de Bradley Barcola.

Des négociations déjà engagées avec l’Ajax

Comme révélé par Fabrizio Romano, le PSG aimerait recruter Mika Godts cet été. Les discussions ont démarré avec l’Ajax Amsterdam et le joueur de 21 ans aurait déjà donné son accord à l’idée de rejoindre la capitale.

Selon ESPN Pays-Bas, les deux clubs négocient désormais les derniers détails d’une opération estimée entre 45 et 50 M€. Un montant conséquent pour un élément prometteur qui reste sous contrat avec la formation néerlandaise.

Mika Godts se rapproche du PSG pour un transfert compris entre 45 et 50 M€. L’Ajax et Paris négocient les derniers détails, tandis que le joueur souhaite rejoindre la capitale. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083320143434703261

Luis Campos aperçu avec Mika Godts

Le dossier a pris une nouvelle dimension dans la soirée. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre Mika Godts aux côtés de Luis Campos. Les deux hommes auraient été aperçus à Porto ces dernières heures, comme le rapporte également Foot Mercato.

Le conseiller sportif parisien pousserait cette piste depuis la mi-mars. Capable d’évoluer sur le côté gauche, le Belge sort d’une saison particulièrement aboutie avec l’Ajax : 17 buts et 15 passes décisives en 44 rencontres.

Le dossier Barcola en toile de fond

Cette accélération pourrait aussi être liée à l’avenir de Bradley Barcola. L’international français est pisté par Liverpool, alors que sa prolongation face aux convoitises reste un enjeu important pour la direction parisienne.

Mika Godts serait ciblé pour devenir la doublure de Khvicha Kvaratskhelia à gauche, mais son arrivée offrirait surtout une solution supplémentaire à Luis Enrique. Le PSG semble en tout cas décidé à avancer rapidement sur ce dossier.