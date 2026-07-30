En quête d’un joueur de percussion sur le plan offensif sur ce mercato estival, le Stade Rennais aurait trouvé sa proie dans les rangs du PSG.

Le Stade Rennais poursuit son travail de sape sur le mercato estival. Alors que Franck Haise souhaite renforcer son animation offensive, le club breton se serait renseigné sur Quentin Ndjantou, jeune ailier du Paris Saint-Germain.

Le Stade Rennais et Toulouse sur Ndjantou

Selon les informations de PSG Inside Actus, le SRFC suit attentivement la situation du joueur parisien de 19 ans. Le Stade Rennais ne serait toutefois pas seul dans ce dossier. Le Toulouse FC aurait également pris des renseignements concernant Quentin Ndjantou.

Les deux clubs envisageraient a priori une arrivée sous la forme d’un prêt, afin de permettre au jeune Parisien d’obtenir davantage de temps de jeu au plus haut niveau. Toujours selon la même source, l’un des deux prétendants aurait même accéléré les discussions avec le PSG ces derniers jours.

Haise cherche encore de la percussion

Le profil de Quentin Ndjantou pourrait correspondre aux attentes de Franck Haise, qui souhaite disposer de davantage de vitesse et de créativité sur les côtés. Capable d’apporter du déséquilibre grâce à ses qualités de percussion, le jeune ailier représenterait une option intéressante pour compléter l’effectif rennais sans nécessiter un investissement majeur.

À ce stade, il reste toutefois impossible de savoir si le Stade Rennais est le club qui a accéléré les discussions avec le PSG. Le dossier semble encore ouvert, mais les premiers contacts confirment que Rennes explore activement le marché parisien pour renforcer son attaque.