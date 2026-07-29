Éliminé en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, Achraf Hakimi passe de bonnes vacances en famille.

Achraf Hakimi a rapidement tourné la page du Mondial pour profiter d’un moment privilégié avec ses proches. Après une escapade remarquée à Cannes aux côtés de Kylian Mbappé, le latéral droit du PSG a retrouvé sa famille pour quelques jours de détente. Sur une vidéo publiée depuis une plage, on découvre un Hakimi particulièrement décontracté, en train de plaisanter et de multiplier les gestes amusants avec deux membres de son entourage.

Hakimi a retrouvé le sourire

Loin de la pression du haut niveau et des critiques liées à l’élimination marocaine, l’international marocain profite pleinement de ses vacances avant de retrouver les terrains avec le Paris Saint-Germain. Une parenthèse bienvenue pour Hakimi, qui sort d’une saison intense avec le PSG et sa sélection. Le défenseur parisien semble déjà prêt à revenir avec le sourire et l’envie de repartir à l’attaque pour la nouvelle saison.