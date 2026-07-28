Si plusieurs joueurs inquiètent le staff de Michel Der Zakarian depuis le coup d’envoie de la préparation estivale, un Canari sort du lot.

La préparation estivale du FC Nantes ne laisse pas Michel Der Zakarian totalement serein. Si plusieurs joueurs peinent encore à convaincre le staff, un élément se distingue déjà positivement à La Jonelière.

Mirbach seul au niveau du FC Nantes ?

Selon Emmanuel Merceron, Alexis Mirbach réalise un début de préparation très convaincant sous le maillot des Canaris. « Alexis Mirbach est pas mal à l’entraînement, ça va pousser fort derrière Maxime Dupé », a-t-il analysé sur X.

Le jeune gardien de 21 ans pourrait rapidement installer une concurrence avec Maxime Dupé, pourtant recruté cet été pour s’imposer comme le numéro un des Canaris. À l’inverse, plusieurs joueurs n’auraient pas encore répondu aux attentes du staff du FC Nantes.

Des doutes dans plusieurs secteurs

Au milieu de terrain, Wility Younoussa susciterait quelques interrogations sur son niveau actuel malgré son arrivée récente. Plusieurs jeunes seraient également attendus au tournant. Louis Leroux, Dehmaine Tabibou, Herba Guirassy et Ali Yusuf doivent encore franchir un cap pour espérer intégrer durablement la rotation de Michel Der Zakarian.

À quelques semaines du début du championnat de Ligue 2, l’entraîneur du FC Nantes semble donc avoir déjà identifié les joueurs qui devront rapidement hausser leur niveau… tandis qu’Alexis Mirbach apparaît comme l’une des premières bonnes surprises de cette préparation estivale.