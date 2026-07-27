En quête d’un latéral gauche au mercato, le FC Nantes pourrait bien miser sur un ancien taulier de Ligue 1 cet été.

Le FC Nantes cherche encore à renforcer son effectif avant la reprise de la Ligue 2. Parmi les priorités de Michel Der Zakarian figure notamment le recrutement d’un latéral gauche capable d’occuper un rôle majeur dans son système.

Konan, une piste qui cocherait plusieurs cases au FC Nantes

Alors que l’entraîneur du FC Nantes semble travailler sur une défense à cinq, les pistons deviennent des éléments essentiels dans l’animation offensive. Dans cette optique, Data’Scout a étudié plusieurs profils correspondant aux critères fixés par les Canaris : une bonne connaissance du championnat, un prix accessible et une disponibilité rapide. Un nom ressort particulièrement : Ghislain Konan.

L’ancien joueur du Stade de Reims, âgé de 30 ans, serait une option très sérieuse pour Nantes. Libre après son passage à Gil Vicente au Portugal, l’international ivoirien était présent à la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire et représente une opportunité intéressante sur le marché.

Un profil immédiatement opérationnel

Toujours valorisé autour de 3 millions d’euros, Konan possède un indice de performance de 75 en tant que latéral gauche pur selon Data’Scout. Il se classe ainsi juste derrière Frédéric Guilbert parmi les profils analysés. Son expérience de la Ligue 1 constitue évidemment un atout important.

Contrairement à un jeune pari, le défenseur apporterait une vraie connaissance du haut niveau et pourrait rapidement s’intégrer dans le onze de Der Zakarian. Ses qualités offensives séduisent également. Konan affiche de bons standards dans les duels offensifs remportés et les dribbles réussis, deux caractéristiques particulièrement recherchées chez un piston capable d’apporter du danger dans le dernier tiers.

Un doute autour de son adaptation physique

Si son profil présente plusieurs avantages, quelques interrogations existent. Son style de jeu est différent de celui développé récemment à Gil Vicente et son impact physique pourrait être un point de vigilance dans une équipe nantaise qui devra imposer un gros volume d’efforts.

Mais avec son expérience et sa disponibilité immédiate, Ghislain Konan représente une solution différente des autres pistes étudiées par le FC Nantes. Plus qu’un investissement sur l’avenir, l’Ivoirien serait surtout un renfort prêt à répondre aux exigences de Der Zakarian dès cette saison, à condition de retrouver rapidement son meilleur niveau physique.