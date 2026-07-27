À LA UNE DU 27 JUIL 2026
[22:00]PSG Mercato : une signature bouclée ce lundi, c’est un Mondialiste ! 
[21:40]OM Mercato : le gros coup Martin Terrier débloqué par un ex du RC Lens ?
[21:20]FC Nantes : Kita, Mercato, Der Zakarian… des révélations explosives en interne plombent déjà les Canaris ! 
[21:00]PSG Mercato : une offre mirobolante est tombée pour Barcola ! 
[20:40]RC Lens : un invité surprise est parti en stage ! 
[20:20]OM Mercato : un attaquant de Ligue des Champions en approche ?
[20:00]ASSE Mercato : un ex gardien du PSG et du LOSC arrive, Larsonneur en grand danger ! 
[19:40]Stade Rennais Mercato : un accord est tombé avec Cresswell ! 
[19:20]FC Nantes Mercato : un ex latéral gauche de L1 présent à la Coupe du Monde pour Der Zakarian ? 
[19:00]ASSE : un couac inattendu perturbe le stage des Verts avant Lausanne

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : un accord est tombé avec Cresswell ! 

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 19:40
Charlie Cresswell (Toulouse)

Dans les petits papiers du Stade Rennais au mercato, Charlie Cresswell (Toulouse, 23 ans) serait déjà tombé d’accord même si son cas reste complexe. 

Le Stade Rennais avance dans son recrutement défensif. Alors que Franck Haise cherche à renforcer son secteur central, la piste menant à Charlie Cresswell reste toujours active.

Un accord déjà trouvé avec Cresswell ?

Charlie Cresswell (23 ans) figure toujours parmi les priorités du Stade Rennais. Selon Jonathan, le défenseur anglais aurait même trouvé un accord avec le club breton. « On m’a soutenu que la piste Cresswell était toujours d’actualité. Toulouse est prêt à revoir ses demandes étant donné qu’il n’y avait pas pléthore de propositions. Le joueur a un accord », a expliqué l’insider.

Une avancée importante pour le Stade Rennais, qui doit néanmoins encore régler plusieurs paramètres avant d’espérer boucler l’opération.

Le rôle de l’agent et la situation de Brassier

Si Charlie Cresswell serait séduit par le projet du Stade Rennais, son entourage ne pousserait pas forcément pour une arrivée en Bretagne. « Son agent ne fait pas de Rennes une destination », précise Jonathan. Le dossier pourrait également dépendre de l’évolution de la situation de Lilian Brassier. 

Tant que le défenseur est encore présent dans l’effectif breton, le Stade Rennais pourrait temporiser avant d’accélérer sur Cresswell. Avec un joueur déjà d’accord et un Toulouse FC qui semble désormais plus ouvert aux discussions, Rennes possède toutefois une longueur d’avance dans ce dossier. Reste à convaincre les derniers acteurs pour transformer cet intérêt en signature officielle.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot