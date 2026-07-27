Dans les petits papiers du Stade Rennais au mercato, Charlie Cresswell (Toulouse, 23 ans) serait déjà tombé d’accord même si son cas reste complexe.

Le Stade Rennais avance dans son recrutement défensif. Alors que Franck Haise cherche à renforcer son secteur central, la piste menant à Charlie Cresswell reste toujours active.

Un accord déjà trouvé avec Cresswell ?

Charlie Cresswell (23 ans) figure toujours parmi les priorités du Stade Rennais. Selon Jonathan, le défenseur anglais aurait même trouvé un accord avec le club breton. « On m’a soutenu que la piste Cresswell était toujours d’actualité. Toulouse est prêt à revoir ses demandes étant donné qu’il n’y avait pas pléthore de propositions. Le joueur a un accord », a expliqué l’insider.

Une avancée importante pour le Stade Rennais, qui doit néanmoins encore régler plusieurs paramètres avant d’espérer boucler l’opération.

Le rôle de l’agent et la situation de Brassier

Si Charlie Cresswell serait séduit par le projet du Stade Rennais, son entourage ne pousserait pas forcément pour une arrivée en Bretagne. « Son agent ne fait pas de Rennes une destination », précise Jonathan. Le dossier pourrait également dépendre de l’évolution de la situation de Lilian Brassier.

Tant que le défenseur est encore présent dans l’effectif breton, le Stade Rennais pourrait temporiser avant d’accélérer sur Cresswell. Avec un joueur déjà d’accord et un Toulouse FC qui semble désormais plus ouvert aux discussions, Rennes possède toutefois une longueur d’avance dans ce dossier. Reste à convaincre les derniers acteurs pour transformer cet intérêt en signature officielle.