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FRANCE

RC Lens : nouvelle inquiétude pour Baidoo !

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 17:40
Samson Baidoo (RC Lens)

Blessé lors du match amical entre le RC Lens et Charleroi samedi à Avion (2-2), Samson Baidoo (22 ans) suscite l’inquiétude des supporters. 

Le match nul du RC Lens face à Charleroi (2-2) samedi à Avion n’a pas laissé que des sourires chez les supporters lensois. 

Inquiétude pour Baidoo 

Si la prestation des jeunes joueurs de Dino Toppmöller a apporté quelques motifs de satisfaction, une image a marqué les esprits : la blessure de Samson Baidoo. Le défenseur central de 22 ans a dû quitter ses partenaires après avoir ressenti une douleur à la cuisse gauche. Alors qu’il tentait de rattraper une action anodine, l’Autrichien a grimacé avant de se toucher les ischios, laissant craindre une possible blessure musculaire.

Le verdict médical est encore attendu, mais cette situation inquiète déjà les supporters du RC Lens, à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1. Lensois.com a interrogé ses lecteurs après cette rencontre amicale avec la question suivante : « Qu’avez-vous retenu du match contre Charleroi ? »

Les résultats du sondage sont clairs :

  • La blessure de Baidoo : 59,73 %
  • La jeunesse répond présent avec Mesloub, Sagnan, Kemtchoum et Stasiowski : 27,63 %
  • Première difficile pour Nawrocki : 7 %
  • Le score nul : 2,53 %
  • Le premier but d’Hazard : 1,75 %
  • Autre : 1,36 %

Verdict imminent au RC Lens ?

La blessure du défenseur du RC Lens arrive donc largement en tête des préoccupations. Un signal fort alors que Dino Toppmöller doit encore construire ses automatismes défensifs avec son nouveau groupe.

L’entraîneur du RC Lens avait d’ailleurs reconnu son inquiétude après la rencontre : « C’est dommage mais on ne sait pas encore où on en est. Il faut attendre l’IRM. » Le RC Lens attend désormais les résultats des examens pour connaître la gravité de la blessure de Samson Baidoo. En attendant, les supporters croisent les doigts pour que ce nouveau renfort puisse rapidement retrouver les terrains.

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