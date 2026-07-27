OM : pluie de bonnes nouvelles pour Bruno Genesio !

L’effectif de l’Olympique de Marseille va progressivement retrouver des couleurs. Après avoir commencé la préparation avec un groupe encore incomplet, Bruno Genesio pourra compter sur le retour de plusieurs internationaux dans les prochains jours. Une excellente nouvelle à l’approche des premières échéances de la saison.

Trois renforts attendus cette semaine

Amine Gouiri, Derek Cornelius et Tim Weah doivent reprendre le chemin de l’entraînement cette semaine. Leur retour permettra au staff marseillais d’intensifier le travail tactique et de commencer à construire une équipe plus proche de celle qui disputera la reprise du championnat.

Quinten Timber a déjà retrouvé ses coéquipiers. Le milieu néerlandais peut donc désormais participer pleinement aux séances collectives et assimiler les principes de jeu de Bruno Genesio. Sa présence offre également une solution supplémentaire dans un secteur qui pourrait encore évoluer pendant le mercato.

Rulli et Medina de retour le 12 août

Il faudra patienter davantage pour revoir les deux internationaux argentins. Geronimo Rulli et Facundo Medina sont attendus à Marseille le 12 août. Leur retour sera particulièrement important pour stabiliser la défense et permettre à Genesio de travailler avec deux cadres potentiels de son équipe.

L’OM va donc récupérer cinq joueurs majeurs en l’espace de quelques semaines. Une véritable bouffée d’oxygène pour Bruno Genesio, qui pourra bientôt disposer d’un groupe plus complet malgré un mercato encore très calme dans le sens des arrivées. Les internationaux reviennent progressivement : la préparation marseillaise peut enfin passer à la vitesse supérieure.