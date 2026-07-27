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ASSE : un nouveau cador passe à l’action pour Lucas Stassin !

Par Louis Chrestian - 27 Juil 2026, 13:00

L’avenir de Lucas Stassin continue d’agiter le mercato de l’AS Saint-Étienne. Après Galatasaray, le FC Porto, Braga ou encore Brentford, le Besiktas aurait pris des renseignements sur l’attaquant belge. Une nouvelle information venue de Turquie qui mérite encore d’être confirmée, mais qui témoigne de l’importante cote du Stéphanois.

Le Besiktas revient à la charge

Selon le média turc Black Eagles, Lucas Stassin figurerait sur une liste élargie d’attaquants étudiés par le Besiktas. Le club stambouliote ne serait pas encore entré en négociations avec l’ASSE et se serait contenté de recueillir des informations sur sa situation. Un premier intérêt avait déjà été évoqué au début du mois de juin.

La concurrence turque s’annonce néanmoins importante puisque Galatasaray, champion en titre, aurait également coché le nom de l’ancien joueur d’Anderlecht. Zuriko Davitashvili a lui aussi été associé au Besiktas, confirmant l’attention portée par les clubs d’Istanbul aux deux principales valeurs marchandes de l’effectif stéphanois.

L’Europe garde un œil sur Stassin

Malgré l’échec de l’ASSE dans la course à la montée, Lucas Stassin reste très apprécié sur le marché européen. Le FC Porto et Braga surveilleraient sa situation au Portugal, tandis que Brentford se serait positionné en Angleterre. Ses premières minutes avec la sélection belge ont également renforcé son statut et son attractivité.

Contrairement à l’été 2025, Kilmer Sports n’exclurait plus totalement une vente. L’ASSE n’est cependant pas dans l’obligation de céder son attaquant, encore sous contrat jusqu’en 2028, et attendra une proposition à la hauteur de sa valeur. Avant d’accepter un départ, les dirigeants devront également trouver un successeur capable de reprendre immédiatement son rôle. Le Besiktas se renseigne, mais le véritable bras de fer commencera seulement lorsqu’une première offre arrivera sur le bureau des Verts.

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