Quelques semaines après son arrivée sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro a rassuré les exigeants supporters des Verts.

Ian Cathro commence à convaincre une partie des supporters de l’ASSE. Malgré la défaite concédée mercredi soir sur la pelouse des Rangers à l’Ibrox Stadium (2-1), le contenu affiché par les Verts a laissé une impression bien plus positive que lors des premières sorties estivales.

Une identité de jeu qui prend forme à l’ASSE

Après des débuts balbutiants en matches amicaux, l’ASSE a montré des progrès dans le jeu face aux Rangers. Si le résultat n’a pas été au rendez-vous, les intentions affichées par les Stéphanois ont été saluées par de nombreux observateurs, qui commencent à percevoir la patte d’Ian Cathro dans l’animation collective.

But! a demandé à ses lecteurs leur ressenti après cette rencontre face au club écossais. Les résultats du sondage montrent une tendance plutôt encourageante :

Prometteur : 38,7 %

Rassurant : 27,4 %

Rien du tout : 23,6 %

Inquiétant : 10,4 %

Un début de confiance pour Cathro

Près de deux supporters de l’ASSE sur trois estiment donc que la prestation des Verts est soit prometteuse, soit rassurante, malgré la défaite. Si tout reste encore à construire avant le début du championnat, Ian Cathro semble avoir déjà gagné une première bataille : celle de la confiance d’une partie du public stéphanois.

Le technicien écossais devra désormais confirmer ces bonnes impressions lors des prochaines rencontres de préparation afin d’aborder la saison avec un maximum de certitudes.