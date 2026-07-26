Le FC Nantes et l’ASSE ont adopté des stratégies complètement opposées au mercato afin de retrouver la Ligue 1 en 2027.

La Ligue 2 2026-2027 promet déjà une belle opposition entre deux monuments du football français. Avec 18 titres de champion de France à eux deux, l’ASSE et le FC Nantes ont décidé de suivre des chemins radicalement différents pour tenter de retrouver l’élite dès 2027.

L’ASSE mise sur des paris internationaux avec Cathro

Dans l’ombre de la Coupe du monde 2026, les deux clubs historiques ont travaillé à la reconstruction de leur effectif. Parmi les candidats les plus sérieux à la montée, les Verts et les Canaris affichent pourtant deux visions bien distinctes du mercato. À Saint-Étienne, le changement de cap est symbolisé par l’arrivée d’Ian Cathro sur le banc. Après une deuxième saison consécutive en Ligue 2, les dirigeants stéphanois ont choisi de renouveler leur approche en misant sur un entraîneur aux idées nouvelles et sur des profils peu connus du championnat français. Les Verts ont déjà enregistré cinq recrues, toutes étrangères, à l’exception de quelques joueurs ayant une expérience limitée de la Ligue 2. Sohaib Naïr, défenseur central algérien de 24 ans arrivé en provenance de Guingamp, fait figure d’exception avec ses 45 rencontres disputées en deuxième division.

Pour le reste, Saint-Étienne a ciblé des joueurs à potentiel. Le milieu offensif danois Jakob Breum (22 ans) possède notamment une expérience européenne avec les Go Ahead Eagles en Ligue Europa. Le milieu défensif Aron Csongvai (25 ans), international hongrois à deux reprises, affiche déjà 223 matchs professionnels au compteur. Les autres recrues suivent la même logique. Thierno Ballo (24 ans), formé à Chelsea et passé par le Championship avec Millwall, doit apporter sa vitesse sur les ailes. Le gardien Mamou Ndiaye (20 ans) vient quant à lui concurrencer Gautier Larsonneur. L’idée est claire : dénicher des joueurs capables de progresser rapidement. Mais le risque existe puisque plusieurs recrues découvrent encore le football français.

Le FC Nantes joue la carte de l’expérience

À l’inverse, le FC Nantes a choisi une stratégie beaucoup plus sécurisante. Avec également cinq recrues déjà officialisées, les Canaris privilégient des joueurs connaissant parfaitement les réalités de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Maxime Dupé (33 ans) est revenu dans son club formateur avec une solide expérience. Le gardien compte 91 matchs de Ligue 1 et 102 matchs de Ligue 2, tout en ayant déjà connu une montée avec Toulouse en 2022. Mathieu Cafaro (29 ans) représente également ce profil de spécialiste de la remontée. Le milieu offensif a déjà connu trois accessions en Ligue 1 avec Reims en 2018, Saint-Étienne en 2024 et le Paris FC en 2025.

Le FC Nantes a aussi recruté des joueurs habitués au niveau inférieur. Killian Corredor (25 ans) connaît parfaitement la Ligue 2 avec 89 matchs disputés sous le maillot de Rodez. Wilitty Younoussa (24 ans), seule recrue étrangère du groupe, possède 118 matchs de Ligue 2 avec Rodez et Dijon. Enfin, Lucas Perrin (27 ans) apporte son vécu du très haut niveau avec 169 rencontres de Ligue 1 disputées avec l’OM et Strasbourg.

Deux projets, un même objectif

Avec Michel Der Zakarian, entraîneur qui a déjà réussi deux remontées avec Nantes, les Canaris misent donc sur l’expérience et la connaissance du championnat. L’ASSE, de son côté, tente un mélange entre jeunesse, potentiel et continuité autour de cadres comme Gautier Larsonneur, Irvin Cardona ou d’autres éléments déjà présents dans l’effectif.

Les premiers enseignements arriveront rapidement. Les Verts débuteront leur saison face à Sochaux, tandis que Nantes affrontera le Red Star. Deux rendez-vous qui permettront de mesurer si ces deux stratégies peuvent mener au même objectif : retrouver la Ligue 1.