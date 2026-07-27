Avant que Kylian Mbappé ne soient vus avec Exposito lors d’une escapade à Paris, Achraf Hakimi est passé par là !

Avant sa récente escapade parisienne avec Ester Expósito, Kylian Mbappé avait déjà retrouvé son grand ami Achraf Hakimi sur la Côte d’Azur. Les deux internationaux, restés très proches malgré leurs trajectoires différentes, ont profité de quelques jours de vacances ensemble à Cannes.

Retrouvailles entre amis

Mercredi, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont été aperçus à La Guérite, célèbre restaurant de plage situé au large de Cannes.

Les deux complices sont apparus dans une tenue estivale très décontractée, entre bermudas, t-shirts amples et lunettes de soleil, profitant du soleil azuréen avant de reprendre le fil de leurs obligations respectives.

Des vacances au soleil

Ces retrouvailles interviennent quelques jours avant que Kylian Mbappé ne soit aperçu à Paris en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito.

Entre parenthèse cannoise avec Achraf Hakimi et sortie romantique dans la capitale, l’attaquant du Real Madrid aura pleinement profité de ses derniers instants de repos avant de retrouver les terrains.