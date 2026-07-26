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FRANCE

OM : coup de tonnerre pour Habib Beye !

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 22:30
Habib Beye (OM)

Cité pour reprendre les rênes du Sénégal après la Coupe du Monde 2026, le désormais ex entraîneur de l’OM Habib Beye serait désormais devancé.

Le Sénégal prépare un changement important sur son banc. Après la fin de parcours mitigée à la Coupe du monde 2026, les dirigeants sénégalais souhaitent lancer un nouveau cycle et auraient choisi d’accélérer leurs recherches pour trouver le successeur de Pape Thiaw.

Le Sénégal veut tourner la page Pape Thiaw

Habib Beye, un temps annoncé comme une piste sérieuse, ne serait plus le favori. Selon Africafoot, l’ancien entraîneur de l’OM serait désormais devancé par Patrick Vieira, libre depuis son départ du Genoa et qui possède une solide expérience internationale. Malgré un bilan globalement positif, Pape Thiaw n’aurait pas résisté à l’élimination frustrante du Sénégal au Mondial 2026. 

Après des défaites face à la France et la Norvège, les Lions de la Teranga avaient réussi à se qualifier pour les seizièmes de finale grâce à une victoire contre l’Irak. Mais l’aventure s’était terminée face à la Belgique dans un scénario cruel. Alors qu’ils menaient 2-0, les Sénégalais avaient finalement été renversés en prolongation (3-2). Une sortie qui avait provoqué de nombreuses critiques, notamment concernant les choix tactiques du staff.

Patrick Vieira coche toutes les cases

Dans cette optique, la Fédération sénégalaise aurait décidé de miser sur un profil expérimenté. Patrick Vieira apparaît aujourd’hui comme le candidat numéro un. Né à Dakar, l’ancien capitaine d’Arsenal dispose d’un parcours riche sur les bancs européens. Il est notamment passé par New York City FC, l’OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg et plus récemment le Genoa. Son expérience du haut niveau et sa connaissance du football international séduiraient les dirigeants sénégalais, qui voient en lui un entraîneur capable d’incarner un nouveau départ.

La piste Habib Beye n’aurait toutefois pas totalement disparu. L’ancien défenseur des Lions de la Teranga garde une belle cote après son passage sur le banc de l’OM et son travail remarqué en club. Mais selon les dernières tendances, Patrick Vieira aurait pris une longueur d’avance. Avant toute officialisation, la Fédération devra néanmoins régler le dossier Pape Thiaw et obtenir les validations nécessaires auprès des autorités. D’autres noms ont également été étudiés ces dernières semaines, comme Hervé Renard. La piste Omar Daf, elle, n’aurait jamais réellement pris de l’ampleur. À ce jour, Patrick Vieira reste donc le mieux placé pour devenir le prochain sélectionneur du Sénégal.

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