La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Balayé par l’OGC Nice (0-3) samedi en amical à la Commanderie, l’OM a affiché de nombreuses limites. De quoi renforcer les appels à un renfort immédiat sur le mercato.

L’OM a vécu un samedi après-midi très compliqué face à l’OGC Nice. Malgré une nette domination dans la possession du ballon, les hommes de Bruno Genesio se sont inclinés lourdement (0-3), incapables de convertir leurs temps forts et beaucoup trop friables à la perte du ballon.

Paixão, seule éclaircie de l’OM

L’un des principaux motifs d’inquiétude est venu de l’entrejeu. Le duo Angel Gomes – Pierre-Emile Højbjerg a souffert face aux transitions rapides des Niçois, laissant régulièrement des espaces béants. Angel Gomes, de retour de prêt à Wolverhampton, a d’ailleurs quitté ses partenaires dès la pause. Derrière, la défense composée de Bezahaf, Egan-Riley, Hamzaoui et Emerson n’a jamais dégagé de sérénité.

Jeffrey De Lange, lui, a encaissé trois buts… sur les trois tirs cadrés de Nice. Offensivement, Igor Paixão a été le seul Marseillais capable de créer du déséquilibre grâce à ses accélérations et ses prises d’initiative sur le côté gauche. Mais ses efforts sont restés sans récompense, l’OM manquant cruellement d’efficacité dans les trente derniers mètres. Les entrées de Geoffrey Kondogbia et d’Himad Abdelli n’ont pas permis de changer la physionomie de la rencontre.

Deux recrues réclamées en urgence à l’OM

Ce revers constitue un premier signal d’alarme pour Bruno Genesio, même si plusieurs internationaux revenus de la Coupe du Monde 2026 étaient encore absents, comme Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Quinten Timber ou Derek Cornelius.

Sur X, l’insider marseillais Adam n’a pas tardé à pointer les priorités du mercato : « Je pense qu’avec le retour des Mondialistes ça peut être intéressant, mais faut absolument recruter un ailier droit et au milieu. » Le message est clair : malgré les retours attendus, une partie des supporters estime que deux recrues supplémentaires seront indispensables pour permettre à l’OM de retrouver des ambitions cette saison.