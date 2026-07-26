Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, le FC Nantes sera encore actif et a déjà planifié la suite de son recrutement au mercato estival.

Le FC Nantes est loin d’en avoir terminé avec son mercato. Selon nos informations, les dirigeants nantais ont déjà défini les prochaines priorités de recrutement et comptent encore renforcer l’effectif de Michel Der Zakarian avant la clôture du marché.

Un axial, un milieu et un latéral gauche encore visés

Le futur transfert de Matthis Abline vers l’AS Monaco, estimé à 30 millions d’euros, devrait offrir une importante bouffée d’oxygène aux finances du club. Une partie de cette somme servira à absorber les conséquences de la relégation en Ligue 2, tandis qu’une autre sera réinvestie sur le marché des transferts.

Trois renforts sont ainsi encore attendus au FC Nantes. Après un latéral gauche, la priorité est de recruter un défenseur central pour épauler Lucas Perrin dans l’axe de la défense. Les Canaris souhaitent également attirer un milieu de terrain afin d’anticiper un éventuel départ de Johan Lepenant, dont la situation reste à suivre.

Les Kita seront encore actifs au mercato

Dans cette optique, le profil de Vincent Marchetti, actuellement au Paris FC, est bel et bien apprécié en interne. Le dossier s’annonce toutefois compliqué et aucune avancée décisive n’est encore à signaler. En revanche, à date et toujours selon nos informations, aucun avant-centre n’est aujourd’hui ciblé par les dirigeants du FC Nantes.

Tant que Mostafa Mohamed n’est pas encore parti, le secteur offensif ne constitue pas une priorité immédiate. Mais que les supporters se rassurent : les Kita n’ont pas l’intention de refermer le mercato après le départ annoncé d’Abline. Le FC Nantes prévoit de rester actif dans les prochaines semaines afin d’offrir à Michel Der Zakarian un effectif capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2.