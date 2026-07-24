FC Nantes Mercato : l’AS Monaco a pris une première décision forte avec Abline

Tout proche de rejoindre l’AS Monaco, Matthis Abline devrait y retrouver son poste de prédilection.

Sauf retournement de situation, Matthis Abline devrait quitter le FC Nantes pour rejoindre l’AS Monaco dans le cadre d’un transfert avoisinant les 30 millions d’euros. Alors que l’ancien Rennais serait déjà tombé d’accord avec l’ASM sur les termes de son futur contrat, un accord entre le club des bords de l’Erdre et le club du Rocher serait désormais tout proche.

L’AS Monaco veut remettre Abline en numéro 9

À Monaco, Matthis Abline devrait retrouver son poste de prédilection. Comme l’a rapporté le compte X @NantesInside, le natif d’Angers devrait évoluer à la pointe de l’attaque la saison prochaine avec l’AS Monaco afin de pallier le probable départ de Folarin Balogun.

Avant-centre de formation, Matthis Abline avait pourtant été majoritairement utilisé sur l’aile gauche la saison dernière au FC Nantes. Ce repositionnement pourrait ainsi lui permettre d’évoluer dans un rôle qui correspond davantage à ses qualités et dans lequel il espère franchir un nouveau cap.