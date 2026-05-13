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FRANCE

OM : Habib Beye proposé à deux clubs de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian - 13 Mai 2026, 16:20
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L’avenir de Habib Beye semble de plus en plus flou du côté de l’Olympique de Marseille. Alors qu’un maintien sur le banc olympien paraît encore très incertain, le technicien marseillais commencerait déjà à préparer la suite.

Selon les informations de La Provence, plusieurs sources auraient confirmé que l’agence Classico, qui représente Habib Beye, aurait proposé ses services à deux clubs de Ligue 1 : le Paris FC et l’AS Monaco.

Habib Beye anticipe déjà son avenir

Même si un scénario complètement improbable pourrait encore offrir une qualification en Ligue des Champions à l’OM grâce aux possibles sanctions visant Olympique Lyonnais, l’avenir de Beye reste extrêmement fragile.

Pour espérer accrocher la C1, Marseille devra déjà battre Stade Rennais FC puis réussir ses barrages.

Mais en coulisses, tout laisse penser que le coach olympien cherche déjà à sécuriser une porte de sortie en cas de départ cet été.

Monaco et le Paris FC surveillent la situation

Le profil de Habib Beye continue malgré tout de séduire plusieurs clubs ambitieux.

Du côté du Paris FC, le projet grandissant et les ambitions importantes du club parisien pourraient représenter une option crédible.

Même chose à Monaco, où la saison réalisée sous les ordres de Sébastien Pocognoli ne convaincrait pas totalement en interne.

Dans ce contexte, voir le nom de Habib Beye circuler sur certains bancs de Ligue 1 n’a rien d’étonnant.

Lorenzi pourrait vouloir tourner la page

L’autre élément important dans ce dossier concerne l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi comme futur directeur du football de l’OM.

Le dirigeant marseillais devrait logiquement vouloir lancer son propre projet avec un nouvel entraîneur afin de repartir sur des bases totalement différentes.

Même si un improbable scénario européen pourrait encore sauver Habib Beye, la tendance reste aujourd’hui clairement à un changement d’entraîneur à Marseille cet été.

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