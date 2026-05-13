ASSE Mercato : après Bardeli, Kilmer Sports s’attaque à un numéro 10 de Ligue 2 !

L’ASSE serait à l’affût pour recruter l’ailier droit et numéro 10 de Pau, Giovani Versini.

Même si l’AS Saint-Étienne, qui affrontera ce vendredi (20h30) Rodez lors du play-off 2 de Ligue 2, ne sait pas encore si elle évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, les dirigeants stéphanois avancent déjà activement sur plusieurs dossiers mercato.

L’ASSE prête à faire une offre pour Versini ?

En parallèle de la piste menant à Enzo Bardeli, milieu de terrain de Dunkerque avec qui des discussions seraient en cours pour une arrivée libre cet été, les Verts s’intéresseraient également à une autre pépite de Ligue 2 : Giovani Versini. Selon Foot Mercato, le club forézien suivrait avec une très grande attention le profil de l’ailier droit de Pau et serait même prêt à dégainer une offre, surtout en cas de montée en Ligue 1.

Formé à l’Olympique de Marseille, Giovani Versini a rejoint Pau l’été dernier et s’est imposé cette saison comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Reconnu pour sa percussion, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces, le natif de Marseille serait l’un des dossiers brûlants du mercato estival.

Mais l’ASSE est loin d’être seule sur ce dossier. Cologne aurait déjà entamé une approche concrète, tandis que Le RC Lens aurait également manifesté son intérêt il y a quelques semaines, avant de finalement privilégier d’autres pistes offensives.