À LA UNE DU 13 MAI 2026
[16:00]OL : Lyon exclu de toutes compétitions européennes ? La réponse du club tombe !
[15:40]ASSE Mercato : après Bardeli, Kilmer Sports s’attaque à un numéro 10 de Ligue 2 !
[15:20]Barça Mercato : la future destination de Lewandowski a fuité !
[15:00]FC Nantes, ASSE, RC Lens Mercato : coup de tonnerre pour Guilbert !
[14:40]OM : ça chauffe entre Beye et Benatia, coup de théâtre pour la mise à l’écart d’Aubameyang !
[14:20]ASSE : Saint-Étienne s’associe à la détresse de l’OL et de ses supporters
[14:00]PSG Mercato : Luis Campos passe à l’action pour une cible à 100M€ !
[13:40]OM : 50 millions d’euros bientôt dans les caisses pour Frank McCourt ?
[13:20]FC Nantes : énorme malaise autour des premières décisions du mercato !
[13:00]ASSE : Montanier fait passer un message très fort aux Verts et aux supporters avant Rodez
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : après Bardeli, Kilmer Sports s’attaque à un numéro 10 de Ligue 2 !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 15:40
💬 Commenter
Giovani Versini (Pau)

L’ASSE serait à l’affût pour recruter l’ailier droit et numéro 10 de Pau, Giovani Versini.

Même si l’AS Saint-Étienne, qui affrontera ce vendredi (20h30) Rodez lors du play-off 2 de Ligue 2, ne sait pas encore si elle évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, les dirigeants stéphanois avancent déjà activement sur plusieurs dossiers mercato.

L’ASSE prête à faire une offre pour Versini ?

En parallèle de la piste menant à Enzo Bardeli, milieu de terrain de Dunkerque avec qui des discussions seraient en cours pour une arrivée libre cet été, les Verts s’intéresseraient également à une autre pépite de Ligue 2 : Giovani Versini. Selon Foot Mercato, le club forézien suivrait avec une très grande attention le profil de l’ailier droit de Pau et serait même prêt à dégainer une offre, surtout en cas de montée en Ligue 1.

Formé à l’Olympique de Marseille, Giovani Versini a rejoint Pau l’été dernier et s’est imposé cette saison comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Reconnu pour sa percussion, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces, le natif de Marseille serait l’un des dossiers brûlants du mercato estival.

Mais l’ASSE est loin d’être seule sur ce dossier. Cologne aurait déjà entamé une approche concrète, tandis que Le RC Lens aurait également manifesté son intérêt il y a quelques semaines, avant de finalement privilégier d’autres pistes offensives.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot