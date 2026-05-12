ASSE : Montanier face à un dilemme qui ravit les supporters !

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À quelques jours du match le plus important de la saison, l’AS Saint-Étienne se retrouve confrontée à une question brûlante : qui gardera les cages des Verts lors des play-offs vendredi soir à Geoffroy-Guichard ?

Et contre toute attente, ce débat autour du poste de gardien devient presque une bonne nouvelle pour les supporters stéphanois.

Brice Maubleu impressionne match après match

Depuis son retour dans les cages stéphanoises, Brice Maubleu enchaîne les prestations solides. Sans faire de bruit, le portier de 36 ans affiche un bilan particulièrement rassurant : aucune défaite en quatre apparitions cette saison.

Un nul face à Grenoble, une victoire contre Annecy, un point pris à Nancy puis un succès face à Amiens… avec surtout trois clean sheets à la clé.

L’ancien gardien de Grenoble apporte aujourd’hui quelque chose de très précieux dans cette fin de saison sous tension : du calme, de la sérénité et une vraie stabilité défensive.

Larsonneur traverse une période délicate

De son côté, Gautier Larsonneur vit probablement ses semaines les plus compliquées depuis son arrivée dans le Forez.

Le capitaine stéphanois reste fragilisé par plusieurs performances critiquées ces dernières semaines, notamment après son erreur face à Troyes qui a fortement marqué les supporters.

Les statistiques avancées pointent également certaines difficultés cette saison, avec des données globalement moyennes pour un gardien censé être l’un des leaders du groupe.

À cela s’ajoute désormais une incertitude physique après son choc au genou contre Rodez.

Un vrai débat secoue Geoffroy-Guichard

Et forcément, la question commence sérieusement à diviser les supporters des Verts.

D’un côté, ceux qui estiment que Larsonneur reste le capitaine, le leader du vestiaire et qu’il doit être maintenu titulaire dans les grands rendez-vous malgré les critiques.

De l’autre, une tendance de plus en plus forte se dégage autour de Brice Maubleu. Ses prestations propres, son expérience et son calme séduisent énormément dans une période où chaque détail peut faire basculer une saison.

Autre argument qui revient souvent : Maubleu semble également plus rassurant dans l’éventualité d’une séance de tirs au but.

Philippe Montanier face à la décision de sa saison

La balle est désormais dans le camp de Philippe Montanier.

Le coach stéphanois devra rapidement trancher entre la logique hiérarchique incarnée par Larsonneur… ou la dynamique sportive actuelle portée par Maubleu.

Une décision extrêmement sensible à quelques jours d’un rendez-vous capital pour l’avenir du club.

Mais une chose est sûre : voir deux gardiens capables de prétendre à une place de titulaire est presque devenu un luxe inattendu pour une ASSE qui joue sa montée en Ligue 1.