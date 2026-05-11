Si le flou subsiste autour de l’adversaire de l’ASSE en barrages, l’IA a lâché ses prédictions pour le choc de vendredi prochain à Geoffroy-Guichard (20h30).

Le suspense monte autour de l’ASSE. Avant d’espérer retrouver la Ligue 1, les Verts devront passer par les barrages… mais l’identité de leur adversaire reste encore inconnue. Mardi soir, le Red Star FC recevra le Rodez AF dans un match couperet qui décidera du futur adversaire stéphanois. Et sur le papier, la bataille s’annonce extrêmement serrée.

Le Red Star légèrement favori

Grâce à sa quatrième place et à l’avantage du terrain au stade Bauer, le Red Star part avec un petit avantage statistique avant cette rencontre. Les Audoniens ont montré une vraie solidité à domicile cette saison et ont réussi à conserver leur place malgré la pression énorme exercée derrière eux lors des dernières journées.

Les estimations donnent ainsi :

Red Star : 55 % de chances d’affronter l’ASSE

Rodez : 45 %

Un écart mince, qui montre surtout à quel point cette affiche paraît indécise.

Rodez, la dynamique qui fait peur

Si Rodez est légèrement outsider sur le papier, le club ruthénois arrive avec un énorme capital confiance. Les hommes de Didier Santini restent invaincus en 2026 et ont encore impressionné lors de leur succès à Annecy (2-1).

Le RAF possède également une vraie expérience des matchs à pression ces dernières saisons, avec plusieurs campagnes de barrages déjà disputées récemment. Autrement dit, personne à l’ASSE ne prendrait cette équipe à la légère.

Deux profils très différents

Le Red Star mise davantage sur :

la maîtrise collective

l’intensité à Bauer

un bloc très compact



Rodez, lui, s’appuie surtout sur :

sa dynamique actuelle

sa capacité à renverser les matchs

son jeu offensif décomplexé



Pour l’ASSE, les deux scénarios seraient très différents tactiquement.

Geoffroy-Guichard déjà sous tension

Du côté stéphanois, tout le monde observe ce barrage avec attention. Après une saison irrégulière mais une fin d’exercice relancée, les Verts savent qu’ils joueront désormais leur avenir sur des matchs à très haute pression. Une chose est sûre : que ce soit Rodez ou le Red Star, l’ASSE n’aura absolument aucun cadeau dans cette dernière ligne droite vers la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2