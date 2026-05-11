OM : Lorenzi prêt à frapper fort pour un joueur prolifique de Ligue 1 ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM pourrait bien tenir l’un des premiers gros dossiers de son mercato estival. Alors que le départ de Mason Greenwood semble se préciser, les dirigeants marseillais explorent déjà plusieurs pistes offensives. Et un nom revient avec insistance : Illan Kebbal.

Illan Kebbal, la révélation qui affole la Ligue 1

Formé avec de grandes attentes, Illan Kebbal a enfin trouvé la stabilité cette saison sous les couleurs du Paris FC. Le natif de Marseille a signé l’exercice le plus abouti de sa carrière avec des statistiques impressionnantes : 9 buts et 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1.

Longtemps considéré comme un éternel espoir, notamment lors de son passage à Stade de Reims, le milieu offensif semble aujourd’hui avoir franchi un cap. Plus mature, plus décisif et surtout plus constant, Kebbal attire désormais l’attention de plusieurs clubs français.

L’OM cherche déjà l’après-Greenwood

Du côté de Olympique de Marseille, le chantier offensif risque d’être important cet été. Avec un probable départ de Mason Greenwood, le club phocéen devra rapidement trouver un profil capable d’apporter créativité et efficacité dans les derniers mètres.

Dans cette optique, Illan Kebbal apparaît comme une option particulièrement séduisante. Son profil technique, sa capacité à casser les lignes et sa polyvalence offensive correspondent parfaitement au style de jeu recherché à Marseille.

Lorenzi, spécialiste des bons coups

Même s’il n’a pas encore officiellement pris ses fonctions comme directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi travaille déjà sur plusieurs dossiers. Réputé pour flairer les bonnes opportunités du marché, Lorenzi pourrait voir en Kebbal un investissement intelligent.

Estimé à environ 12 millions d’euros selon Transfermarkt, le joueur du Paris FC représente une cible abordable au vu de son potentiel et de sa saison réussie.

La Tribune Olympienne annonce la tendance

Le média La Tribune Olympienne affirme même sur X que le dossier serait déjà bien avancé.

Pour eux Illan Kebbal rejoindra l’Olympique de Marseille cet été

Une information qui risque d’enflammer les supporters olympiens dans les prochaines semaines.