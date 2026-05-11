À LA UNE DU 11 MAI 2026
[11:20]ASSE : Kilmer Sports vise un gardien très convoité en Europe
[11:00]OM : Lorenzi prêt à frapper fort pour un joueur prolifique de Ligue 1 ?
[10:40]Real Madrid : Kylian Mbappé déjà placé sur la liste des transferts par Florentino Pérez ?
[10:20]ASSE : l’IA dévoile le futur adversaire des Verts en barrages 
[10:00]LOSC Mercato : un ancien du PSG sur les tablettes d’Olivier Létang !
[09:30]ASSE : avant les barrages, Montanier a mis une dernière claque à Horneland
[09:00]RC Lens Mercato : un chouchou de Leca en L1 se rapproche de Lens !
[08:00]FC Nantes Mercato : déjà deux premières recrues très offensives pour la Ligue 2
[07:00]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : l’avenir de Pablo Pagis déjà tranché ?
[06:00]RC Lens : Jean-Louis Leca sollicité par un autre club de Ligue 1 ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Lorenzi prêt à frapper fort pour un joueur prolifique de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian - 11 Mai 2026, 11:00
💬 Commenter
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’OM pourrait bien tenir l’un des premiers gros dossiers de son mercato estival. Alors que le départ de Mason Greenwood semble se préciser, les dirigeants marseillais explorent déjà plusieurs pistes offensives. Et un nom revient avec insistance : Illan Kebbal.

Illan Kebbal, la révélation qui affole la Ligue 1

Formé avec de grandes attentes, Illan Kebbal a enfin trouvé la stabilité cette saison sous les couleurs du Paris FC. Le natif de Marseille a signé l’exercice le plus abouti de sa carrière avec des statistiques impressionnantes : 9 buts et 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1.

Longtemps considéré comme un éternel espoir, notamment lors de son passage à Stade de Reims, le milieu offensif semble aujourd’hui avoir franchi un cap. Plus mature, plus décisif et surtout plus constant, Kebbal attire désormais l’attention de plusieurs clubs français.

L’OM cherche déjà l’après-Greenwood

Du côté de Olympique de Marseille, le chantier offensif risque d’être important cet été. Avec un probable départ de Mason Greenwood, le club phocéen devra rapidement trouver un profil capable d’apporter créativité et efficacité dans les derniers mètres.

Dans cette optique, Illan Kebbal apparaît comme une option particulièrement séduisante. Son profil technique, sa capacité à casser les lignes et sa polyvalence offensive correspondent parfaitement au style de jeu recherché à Marseille.

Lorenzi, spécialiste des bons coups

Même s’il n’a pas encore officiellement pris ses fonctions comme directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi travaille déjà sur plusieurs dossiers. Réputé pour flairer les bonnes opportunités du marché, Lorenzi pourrait voir en Kebbal un investissement intelligent.

Estimé à environ 12 millions d’euros selon Transfermarkt, le joueur du Paris FC représente une cible abordable au vu de son potentiel et de sa saison réussie.

La Tribune Olympienne annonce la tendance

Le média La Tribune Olympienne affirme même sur X que le dossier serait déjà bien avancé.

Pour eux Illan Kebbal rejoindra l’Olympique de Marseille cet été

Une information qui risque d’enflammer les supporters olympiens dans les prochaines semaines.

OMParis FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Paris FC