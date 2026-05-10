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FRANCE

OM : pluie de surprises dans le groupe et de retours dans le onze de Beye au Havre 

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 12:00
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Amine Gouiri (OM)

Habib Beye devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ au Havre (21h).

Habib Beye passe à l’action. À quelques heures du déplacement de l’OM sur la pelouse du Havre, l’entraîneur marseillais devrait profondément remodeler son onze de départ avec plusieurs retours très attendus. Selon L’Équipe, Jeffrey De Lange va conserver sa place de titulaire dans les cages olympiennes après son intérim lors du déplacement à Nantes (0-3). Mais ce n’est pas tout. Toujours d’après le quotidien sportif, Benjamin Pavard devrait effectuer son retour dans le onze de départ. 

Pavard et Paixao titulaires ? 

Le secteur offensif ne sera pas épargné par les changements. Igor Paixao est lui aussi annoncé titulaire pour cette rencontre capitale au Havre. Sa vitesse et sa percussion pourraient offrir de nouvelles solutions offensives à Habib Beye, qui cherche à redonner davantage de dynamisme à son animation offensive. Et surtout, le retour d’Amine Gouiri est confirmé à l’OM. L’attaquant algérien, très attendu par les supporters olympiens, devrait retrouver une place importante dans le dispositif marseillais. 

Greenwood annoncé dans le onze 

Sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces représentent un atout majeur pour l’OM dans ce sprint final. Avec ces ajustements, Habib Beye envoie un message clair : l’OM veut frapper fort au Havre. Le technicien marseillais semble décidé à aligner son équipe la plus compétitive possible afin de sécuriser un résultat important dans la course aux objectifs de fin de saison. Cette avalanche de retours pourrait totalement changer le visage de l’équipe olympienne. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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