Revue de presse : Sangaré explose au RC Lens, l’avenir de Wahi s’assombrit à l’OGC Nice, coup dur pour le LOSC

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : la valeur de Sangaré a bondi

Depuis son arrivée au RC Lens, la valeur marchande de Mamadou Sangaré a fortement augmenté, passant d’environ 8 millions à 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Cette progression fait de lui à la fois le joueur le plus cher de l’effectif lensois et le joueur malien le plus valorisé actuellement. Une hausse assez logique au vu de la saison XXL du numéro 8 lensois, qui risquerait bien de rapporter très gros au RCL cet été.

OGC Nice : le futur coach déjà identifié, l’avenir de Wahi s’assombrit

Le nom d’Alexandre Dujeux, actuel entraîneur d’Angers SCO, a été évoqué comme une piste potentielle pour entraîner l’OGC Nice, comme cela avait déjà été le cas avant l’arrivée de Claude Puel sur le banc niçois. Une rumeur qui intervient en même temps que celle associant Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, à l’OGCN pour remplacer Florian Maurice. Dans le même temps, ce dernier a confirmé l’envie de Nice de garder Elye Wahi, mais l’Eintracht Francfort ferme la porte à un nouveau prêt et n’acceptera qu’un transfert sec cet été pour récupérer ses 25 M€, selon Bild.

LOSC : coup dur pour Broholm

Marius Broholm, joueur du LOSC et international espoir norvégien, a quitté le terrain sur blessure lors du match des U21 de la Norvège face aux Pays-Bas. Titulaire, il a dû sortir à la 71e minute après un duel, en boitant. Malgré cette sortie prématurée et une prestation sans but ni passe décisive, la Norvège s’est imposée 3-2 en fin de match et conserve la première place de son groupe dans les qualifications pour l’Euro Espoirs 2027. La gravité de sa blessure reste pour le moment inconnue et le club attend des examens médicaux pour en savoir plus.

Stade Rennais : Kader Meïté s’explique sur son départ

Kader Meïté, prometteur attaquant ivoirien de 18 ans formé au Stade Rennais, a surpris en quittant le club breton au dernier mercato hivernal pour rejoindre le club saoudien d’Al‑Hilal. Dans une interview pour L’Équipe, il s’est expliqué : « Il y a avait déjà eu une approche l’été dernier puis à la fin de l’année quand je ne jouais plus trop, il y a eu des discussions avec mon entourage. J’en ai parlé avec ma famille et on a décidé d’avancer. De base, je voulais rester à Rennes, puis certaines choses se sont passées et j’ai décidé d’ouvrir la porte“. Meïté avait bien intégré l’équipe première rennaise cette saison, disputant 19 matchs de Ligue 1 avec plusieurs titularisations, 3 buts et 2 passes décisives avant son départ. Son transfert, estimé à environ 30 millions d’euros, constitue un gros coup pour le club breton, même si certains supporters et observateurs ont été surpris par cette destination si tôt dans sa carrière.

Angers SCO : Jordan Lefort buteur avec la Mauritanie

Jordan Lefort, défenseur d’Angers, a été appelé pour représenter la Mauritanie en sélection nationale. Lors du match amical face à l’Argentine, il a marqué le but de la Mauritanie dans les dernières minutes (90e+4), permettant à son équipe de réduire l’écart. Malgré cette réalisation, la Mauritanie s’est inclinée 2-1. Ce but constitue une première réussite encourageante pour Lefort, qui disputait sa première sélection avec la Mauritanie.

Le Havre AC : un dossier prioritaire sur la table

Benoît Sida, jeune de 18 ans qui évolue comme ailier avec l’équipe U19 du Havre AC, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus performants de sa catégorie au sein du centre de formation réputé du club. Alors que Le Havre est engagé dans une lutte pour le maintien en Ligue 1, la direction sportive s’active déjà pour préparer l’avenir, selon Top Mercato. Dans ce contexte, le club pourrait perdre Benoît Sida, car il attire l’attention d’autres équipes et risque de partir gratuitement à la fin de la saison, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le HAC compte tenu de son potentiel.

Paris FC : Ciro Immobile a tranché pour son futur

Ciro Immobile, l’attaquant international italien évoluant au Paris FC, a récemment confié qu’il envisageait de devenir entraîneur en Italie une fois sa carrière de joueur terminée. Arrivé à Paris FC lors du mercato hivernal en provenance de Bologne, il est considéré comme une recrue phare du club francilien et apporte son expérience au sein de l’équipe. Malgré une période d’adaptation physique au début de son aventure en Ligue 1, Immobile a finalement débloqué son compteur de buts pour le Paris FC, marquant son premier but en championnat lors d’une victoire 3-2 face au Havre.

RC Strasbourg : le message de Panichelli après sa blessure

Joaquín Panichelli, l’attaquant argentin du Racing Club de Strasbourg et actuel meilleur buteur de Ligue 1, a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors d’un entraînement avec la sélection argentine, ce qui met fin à sa saison et l’écarte des terrains pour plusieurs mois. Peiné par cette terrible nouvelle, Panichelli a publié un message sur les réseaux sociaux : « Parfois, j’ai du mal à comprendre comment fonctionne la méritocratie ou les injustices, la limite se déplace en fonction des situations. Mais je suis sûre que si l’on parle de mérite, personne ne mérite cela. Aujourd’hui, je traverse une période particulièrement difficile, alors que de nombreux objectifs se profilaient à l’horizon. Cela dit, j’ai toujours été une personne tenace, et je ne souhaite la compassion de personne. Heureusement, on ne m’a jamais rien offert. Je connais par expérience la satisfaction de se donner à fond et d’en récolter les fruits. La vie m’apporte encore des rêves à réaliser. Elle ne va pas me les offrir, j’irai les chercher par le travail. Comme je l’ai toujours fait. Profitons de la vie, elle est courte. Merci pour toutes vos marques d’affection ».