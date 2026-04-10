Pronostic Stade Rennais – Angers SCO : Rennes peut-il viser la Ligue des Champions ?

Voici l’analyse complète du match de la 29e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le SCO d’Angers, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir renoué avec la victoire le week-end dernier à Brest (3-4), le Stade Rennais reste dans la course pour accrocher le Top 6 en fin de saison et n’est plus qu’à trois points du podium. Toujours septièmes malgré tout au classement, les Rennais enchaînent ce samedi (21h05) à domicile avec la réception du SCO d’Angers, 12e, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.

Ligue 1 – Stade Rennais vs Angers SCO

Samedi 11 avril 2026 · 21h05 · Roazhon Park

Stade Rennais : capitaliser sur la victoire à Brest

Après un succès précieux à Brest, le Stade Rennais peut compter sur la confiance engrangée pour imposer son jeu à domicile. Les hommes de Franck Haise devraient chercher à dominer la possession et à créer des décalages rapides pour exploiter les failles défensives d’Angers.

La maîtrise du ballon dans les zones clés et la capacité à varier le jeu entre les couloirs et le centre seront des atouts majeurs pour contourner la défense angevine, souvent regroupée. Rennes devra également rester vigilant sur les transitions rapides du SCO et être efficace devant le but pour ne pas laisser filer l’initiative.

Angers SCO : opportuniste et réactif

Angers se déplace à Roazhon Park sans pression directe, mais avec l’envie de prendre un résultat positif face à un adversaire ambitieux. Le SCO pourrait privilégier un bloc compact et miser sur les contres pour créer des situations dangereuses.

La solidité défensive et la discipline collective seront cruciales pour contenir les offensives rennaises. Sur les rares occasions, Angers devra se montrer efficace et précis pour tenter de surprendre le Stade Rennais dans ce match à fort enjeu pour les Bretons.

Les confrontations récentes

Les dernières rencontres entre Rennes et Angers ont souvent été serrées et rythmées et tournent légèrement à l’avantage du SRFC.

Sur les 10 dernières confrontations :

Rennes : 6 victoires

Angers : 3 victoires

Match nul : 1

Le match aller s’était terminé sur un match nul 1-1, rappelant que le SCO peut poser des problèmes même aux équipes mieux classées.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Blas, Camara, Rongier, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.

Absents : Jacquet, Rosier (blessés).

Incertain : Nordin.

La compo probable du SCO d’Angers : Koffi – Raolisoa, Louër, Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim, van den Boomen, Belkebla – Koyalipou, Sbaï.

Absents : Arcus, Bamba, Courcoul (blessés, reprise).

Incertains : Zinga, Biumla (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : L’ancien joueur d’Angers retrouve son ancien club ce dimanche et pourrait avoir une motivation particulière pour briller. Sa capacité à organiser le jeu au milieu et à se projeter vers l’avant sera un atout majeur pour Rennes, surtout dans un match où la maîtrise du tempo pourrait faire la différence.

Amine Sbaï (Angers SCO) : L’attaquant angevin reste un élément clé dans l’animation offensive du SCO. Sa vitesse, sa qualité de dribble et son sens du placement peuvent créer des situations dangereuses pour la défense rennaise, notamment sur les contres et les transitions rapides.

Les tendances de cotes : net avantage Stade Rennais

Résultat Cote actuelle Tendance Victoire Rennes 1,37 Favori solide sur sa pelouse Match nul 4,90 Scénario moins probable Victoire Angers 7,40 Surprise peu probable

Probabilités implicites approximatives :

Rennes : 73 %

Match nul : 20 %

Angers : 14 %

Ces cotes confirment que Rennes part avec un net avantage théorique, mais Angers peut toujours profiter d’un moment de défaillance pour créer la surprise.

Les pronostics de ChatGPT pour Stade Rennais – Angers SCO

Victoire Rennes avec un ou deux buts d’écart : Rennes domine et profite de sa supériorité technique et tactique pour s’imposer, mais Angers peut rester dangereux sur quelques actions rapides.

Rennes domine et profite de sa supériorité technique et tactique pour s’imposer, mais Angers peut rester dangereux sur quelques actions rapides. Moins de 3,5 buts dans le match : Étant donné l’importance de la rencontre et la prudence attendue d’Angers, la rencontre devrait rester relativement serrée.

Score possible

2‑0 pour Rennes : Les locaux devraient s’imposer grâce à leur maîtrise du jeu et à la motivation d’Esteban Lepaul, tandis qu’Angers peine à concrétiser ses rares occasions malgré les efforts d’Amine Sbaï.