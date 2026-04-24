PSG : Luis Enrique s’emporte pour Chevalier et donne des mauvaises nouvelles de Vitinha avant Angers

Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match du PSG à Angers (19h), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1.

Luis Enrique sur la gestion du temps de jeu

« C’est la même chose que l’année dernière pour les temps de jeu (en fin de saison). On avait plus de différences avec le deuxième l’an dernier, Lens est à côté cette année mais c’est la même obligation de chercher à gagner. C’est comme ça pour une équipe comme la nôtre. On est obligé de jouer avec cette ambition. Je suis entraîneur du PSG. Le reste, je m’en fous. Je ne suis pas intéressé par ça. Ce que je dois gérer, c’est la situation du PSG. »

Luis Enrique critique les journalistes sur Chevalier

« Le football c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau. »

Luis Enrique juge Dembélé et Vitinha

« Ce sera une question plus facile à poser à Dembélé qu’à moi. Pour nous, il est très important, c’est le Ballon d’or, un leader dans le travail offensif et défensif. On a très bien géré cette saison, avec Ousmane et ses sensations. On voit encore la meilleure version de Dembélé. Vitinha ? Rien n’a changé depuis 3 jours. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League