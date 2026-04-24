À LA UNE DU 24 AVR 2026
[13:30]ASSE – Troyes : l’IA dévoile son pronostic du choc
[13:20]FC Nantes : une solution en or massif s’offre à Waldemar Kita pour sauver le club
[13:16]PSG : Luis Enrique s’emporte pour Chevalier et donne des mauvaises nouvelles de Vitinha avant Angers
[13:00]ASSE : un coup de pouce de dernière minute relance totalement les Verts avant Troyes !
[12:50]RC Lens Mercato : après Hazard, Leca avance sur une deuxième recrue estivale ! 
[12:40]OM Mercato : pluie de bonnes nouvelles dans le dossier Titraoui ! 
[12:20]PSG Mercato : Luis Enrique valide sa priorité de l’été, un signal inquiétant pour Dembélé ?
[12:00]FC Nantes : Kita lâche une bombe sur la vente et attaque les supporters ! 
[11:50]Pronostic Angers – PSG : Paris veut se rapprocher du titre avant le Bayern
[11:40]ASSE Mercato : énorme coup de théâtre pour Enzo Bardeli
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Luis Enrique s’emporte pour Chevalier et donne des mauvaises nouvelles de Vitinha avant Angers

Par Bastien Aubert - 24 Avr 2026, 13:16
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)

Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match du PSG à Angers (19h), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1.

Luis Enrique sur la gestion du temps de jeu 

« C’est la même chose que l’année dernière pour les temps de jeu (en fin de saison). On avait plus de différences avec le deuxième l’an dernier, Lens est à côté cette année mais c’est la même obligation de chercher à gagner. C’est comme ça pour une équipe comme la nôtre. On est obligé de jouer avec cette ambition. Je suis entraîneur du PSG. Le reste, je m’en fous. Je ne suis pas intéressé par ça. Ce que je dois gérer, c’est la situation du PSG. »

Luis Enrique critique les journalistes sur Chevalier

« Le football c’est incroyable. Vous avez critiqué tout le temps Chevalier durant la première partie de saison, je l’ai défendu. Maintenant, la question est de savoir quand il va jouer. C’est le football de haut niveau. »

Luis Enrique juge Dembélé et Vitinha 

«  Ce sera une question plus facile à poser à Dembélé qu’à moi. Pour nous, il est très important, c’est le Ballon d’or, un leader dans le travail offensif et défensif. On a très bien géré cette saison, avec Ousmane et ses sensations. On voit encore la meilleure version de Dembélé. Vitinha ? Rien n’a changé depuis 3 jours. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

PSGAngers SCO

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Angers SCO, PSG