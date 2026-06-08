À LA UNE DU 8 JUIN 2026
[16:10]FC Barcelone, PSG Mercato : coup de tonnerre, le Real Madrid tente Julian Alvarez !
[15:45]OM Mercato : bonne nouvelle pour l’OM et Igor Paixão !
[15:20]ASSE : qui est Ian Cathro, le futur coach des Verts ?
[14:55]Ligue 1 : Paris envoie du lourd au Mondial, l’OM et l’OL répondent présent, coup dur pour le RC Lens
[14:30]Stade Rennais Mercato : après Thomasson, Rennes a déjà bouclé sa deuxième recrue !
[14:08]ASSE : Kilmer Sports a trouvé son nouvel entraîneur !
[14:00]OM : les supporters impactés par la décision de l’UEFA ?
[13:40]ASSE : les 5 raisons du départ de Philippe Montanier
[13:20]FC Nantes : Michel Der Zakarian de retour, un coup dur pour Waldemar Kita !
[13:00]PSG : Barcola sur le départ, remplacé par une recrue à 115M€ ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone, PSG Mercato : coup de tonnerre, le Real Madrid tente Julian Alvarez !

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 16:10
💬 Commenter
Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Le Real Madrid serait entré dans la danse pour tenter de recruter l’attaquant de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se livrent une véritable bataille pour tenter d’attirer Julian Alvarez. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, l’international argentin figure parmi les priorités offensives des deux géants européens en vue du mercato estival.

Si le Barça aurait actuellement la préférence de l’ancien attaquant de Manchester City, le PSG disposerait d’une puissance financière supérieure pour convaincre les Colchoneros de céder leur buteur. Malgré cet intérêt marqué des deux clubs, les discussions ne semblent toutefois pas avoir connu d’avancée significative ces derniers jours.

Le Real Madrid s’invite dans le dossier Alvarez

Mais un troisième prétendant de poids pourrait venir bouleverser ce dossier. Selon les informations de Patrick Berger, journaliste pour Sky Sport Allemagne, le Real Madrid et Florentino Pérez se seraient récemment renseignés sur la situation de Julian Alvarez. Une arrivée du champion du monde 2022 chez les Merengue s’annonce néanmoins compliquée puisque l’Atlético Madrid réclamerait toujours près de 150 millions d’euros pour envisager son départ lors de ce mercato estival.

FC BarcelonePSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG, Real Madrid