FC Barcelone, PSG Mercato : coup de tonnerre, le Real Madrid tente Julian Alvarez !

Le Real Madrid serait entré dans la danse pour tenter de recruter l’attaquant de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se livrent une véritable bataille pour tenter d’attirer Julian Alvarez. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, l’international argentin figure parmi les priorités offensives des deux géants européens en vue du mercato estival.

Si le Barça aurait actuellement la préférence de l’ancien attaquant de Manchester City, le PSG disposerait d’une puissance financière supérieure pour convaincre les Colchoneros de céder leur buteur. Malgré cet intérêt marqué des deux clubs, les discussions ne semblent toutefois pas avoir connu d’avancée significative ces derniers jours.

Le Real Madrid s’invite dans le dossier Alvarez

Mais un troisième prétendant de poids pourrait venir bouleverser ce dossier. Selon les informations de Patrick Berger, journaliste pour Sky Sport Allemagne, le Real Madrid et Florentino Pérez se seraient récemment renseignés sur la situation de Julian Alvarez. Une arrivée du champion du monde 2022 chez les Merengue s’annonce néanmoins compliquée puisque l’Atlético Madrid réclamerait toujours près de 150 millions d’euros pour envisager son départ lors de ce mercato estival.